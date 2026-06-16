به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه در نخستین روز‌های خرداد ماه نخستین پیش پرداخت تولید کاغذ کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۷ را به حساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران واریز کرد و به این ترتیب تولید ۳۰ هزار تن کاغذ تحریر در این کارخانه کلید خورد.

امسال نیز از اسفند ماه سال گذشته درست چند روزی پیش از حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، در حاشیه سفر رئیس جمهور به استان مازندران، مقدمات امضای قرارداد تولید کاغذ کتاب‌های درسی با امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان وزارت آموزش و پرورش، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و استانداری مازندران، با هدف پیشبرد طرح‌های پیشران و توسعه‌ای استان، فراهم شد.

این تفاهم نامه به نوعی پیش‌نویس اولیه قرارداد تولید ۳۰ هزار تن کاغذ کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۷ وزارت آموزش و پرورش بود که به امضای نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران و استاندار مازندران رسید و با قید فوریت در دستور حمایت دولت چهاردهم قرار گرفت.

پس از آن رایزنی‌ها برای ورود سازمان حمایت جهت تعیین نرخ انجام شد، سرانجام حدود یک ماه و اندی پیش سازمان حمایت نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرد و قرار داد به امضا رسید. یکی از بند‌های قرارداد فی مابین کارخانه مازندران و وزارت آموزش و پرورش پیش پرداخت پنج یا شش درصد از کل مبلغ قرارداد (۴۰۰ میلیارد تومان) از سوی وزارت آموزش و پرورش برای شروع کار بود، موضوعی که درگیر و دار اداری قرار گرفت و آغاز تولید کاغذ در مازندران را تا خرداد به وقفه انداخت.

حالا پس از گذشت ۲۳ روز از واریز پیش پرداخت، ۷۰۰ تن کاغذ تولید و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است. این در حالی است که هنوز سازمان حمایت برای نرخگذاری جدید کاغذ وارد نشده است.

پیش از این در اردیبهشت ماه سازمان حمایت نرخ کاغذ تولیدی در مازندران را تعیین کرده بود، اما با افزایش قیمت مواد اولیه از جمله خمیر الیاف بلند کارخانه خواستار تعیین قیمت دوباره شده است.