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برنامههای «تهران ۲۰» و «سلام تهران» از شبکه تهران سیما با دعوت از کارشناسان و مسئولان مختلف، به بررسی موضوعات مهمی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامت میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب (۲۶ خرداد) با سه محور اصلی روی آنتن میرود.
در میز نخست، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، درباره تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی به قطب تأمین کالا و صادرات گفتوگو میکند.
در میز دوم، امیرحسین یاوریبافتی، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات صورتگرفته در خصوص پیشگیری از اعتیاد را تشریح مینماید.
در بخش پایانی برنامه با عنوان «فرصت»، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، به بررسی شهریه دورههای مختلف در سال تحصیلی جدید و نظارت بر مدارس غیردولتی میپردازد.
همچنین صبح چهارشنبه ۲۷ خرداد، مجله صبحگاهی «سلام تهران» در ساعت ۷ صبح موضوعات متعددی را پیگیری میکند.
گلناز سلطانی، دکتری تخصصی علوم تغذیه، اصول تغذیه سالم در ایام محرم را بررسی مینماید.
محمدتقی امانپور قرایی، از اعضای هیئت مؤسس جهاد سازندگی، تاریخچه و روحیه مدیریت جهادی را واکاوی میکند.
مرتضی میرزایی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره راههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توضیح میدهد.
مسعود ایلکا، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی را تشریح میکند.
در نهایت، بخش ورزشی برنامه با حضور آرش اسدی و محمد مؤمنی، پیشکسوت فوتبال، به بررسی رویدادهای روز ورزش و نقش پیشکسوتان در انتقال تجربه میپردازد.
این دو برنامه با هدف اطلاعرسانی تخصصی و پیگیری مطالبات شهروندان از شبکه تهران سیما پخش میشوند.