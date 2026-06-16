سی‌وسومین مراسم سالگرد شهادت شهید «رسول حیدری»، اولین شهید ایرانی جنگ بوسنی و هرزگوین و همرزمش، «محمد آودیچ» با حضور جمعی از مردم و مسئولان کشور بوسنی و هرزگوین در محل شهادت وی در شهر کاکان در بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، در این مراسم برخی از همرزمان شهید، مردم منطقه، نماینده جامعه اسلامی و مدیر بنیاد شهید فدراسیون بوسنی و هرزگوین حضور داشتند.

مصطفی افندی آگیچ، نماینده جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین در سخنانی با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم بوسنی و هرزگوین در دوران جنگ، تأکید کرد که مردم این کشور همواره کمک‌های ایران را به یاد خواهند داشت.

آگیچ افزود: جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران از جمله کشور‌هایی بودند که در آن شرایط دشوار در کنار مردم بوسنی ایستادند و در زمینه‌های مختلف حمایت‌های ارزشمندی ارائه کردند.

آلمین اشکرلی، مدیر بنیاد شهید فدراسیون بوسنی و هرزگوین، در مراسم بزرگداشت شهدا با تأکید بر نقش تعیین‌کننده شهیدان در دفاع از این کشور، اظهار داشت که آزادی و امنیت امروز بوسنی و هرزگوین مرهون ایثار کسانی است که جان خود را در راه دفاع از میهن، ایمان و خانواده فدا کردند.

مدیر بنیاد شهید فدراسیون بوسنی و هرزگوین تأکید کرد کسانی که در دوران تجاوز به بوسنی و هرزگوین برای دفاع از کشور به میدان آمدند، از خانواده، سرزمین، باور‌های دینی و کرامت مردم خود دفاع کردند و به همین دلیل شایسته احترام و قدردانی دائمی هستند.

اشکرلی با اشاره به نقش فرماندهان، رزمندگان و خانواده‌های شهدا در حفظ استقلال بوسنی و هرزگوین، خواستار پاسداشت یاد و خاطره آنان شد و افزود: جامعه باید روایت فداکاری‌ها و قهرمانی‌های شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کند تا حقیقت آنچه در دوران جنگ بر این کشور گذشت، فراموش نشود.

وی در پایان بر ضرورت تکریم رزمندگان و خانواده‌های شهدا تأکید کرد و گفت: حفظ یاد شهدا و قدردانی از مجاهدت‌های آنان، وظیفه‌ای ملی و تاریخی است که باید همواره مورد توجه جامعه بوسنی و هرزگوین قرار گیرد.

ابوذر ابراهیمی ترکمان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، نیز در مراسم با تأکید بر جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در جوامع اسلامی، اظهار داشت که ملت‌هایی که ارزش‌های شهادت و مقاومت را حفظ کرده‌اند، در برابر فشارها، تهدید‌ها و تجاوز‌ها تسلیم نخواهند شد.

ابراهیمی ترکمان همچنین با اشاره به مقاومت ملت‌های منطقه در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی، خاطرنشان کرد: فرهنگ شهادت و ایستادگی، عامل اصلی تداوم پایداری ملت‌ها در برابر دشمنان است.

وی افزود: همان‌گونه که شهدای بوسنی و هرزگوین در سه دهه گذشته موجب عزت و سربلندی کشور خود شدند، شهدای جمهوری اسلامی ایران نیز امروز نماد مقاومت و افتخار جهان اسلام به شمار می‌روند.

در پایان مراسم حاضران با اهدای گل مقام شهید رسول حیدری و محمد آودیچ و نیز تمامی شهدای جنگ بوسنی و هرزگوین و نیز شهدای مدرسه شجره طبیه میناب را گرامی داشتند.