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رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی اقدامات شستا در جنگ تحمیلی سوم گفت: تیپیکو با تولید ۲۵ درصد داروی کشور، اهمیت راهبردی این مجموعه را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حسینعلی شهریاری در تشریح نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با مسئولان شستا و مجموعه تیپیکو، گفت: امروز به همراه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نشستی مشترک با مسئولان شستا حضور پیدا کنیم و از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیتها، برنامهها و اقدامات این مجموعه قرار بگیریم. در این نشست با حضور محمدرضا سعیدی مدیرعامل شستا، همکاران ایشان و همچنین نادری مدیرعامل تیپیکو، موضوعات مختلف بهویژه مسائل مرتبط با حوزه دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشهایی از وضعیت فعالیتها، برنامههای توسعهای و اقدامات انجامشده ارائه شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بخش مهمی از مباحث مطرحشده در این جلسه مربوط به حوزه دارو بود؛ چرا که طبق گزارش ارائهشده، حدود ۲۵ درصد تولید داروی کشور توسط مجموعه تیپیکو انجام میشود و همین موضوع موجب شده این مجموعه از نگاه کمیسیون بهداشت دارای حساسیت و اهمیت ویژهای باشد.
ظرفیت تولید، استمرار تأمین دارو و سرمایهگذاریهایی که در مجموعه تیپیکو انجام شده و اقدامات انجام شده در جنگ رمضان توسط شستا از موضوعات مهمی بود که مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت و گزارشهای ارائهشده نشاندهنده اقدامات قابل توجه در این حوزه است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، با اشاره به نقش مجموعههای اقتصادی و دارویی در شرایط خاص کشور، گفت: در مقاطع حساس و شرایط ویژه نیز مجموعههای فعال در این حوزه توانستند نقش مؤثری در تأمین نیازها و پشتیبانی از بخش سلامت ایفا کنند و اقدامات انجامشده قابل توجه بوده است.
مقرر شد اعضای کمیسیون بهداشت روند اقدامات، برنامهها و تعهدات مطرحشده را بهصورت مستمر رصد و پیگیری کنند و همچنین مجموعه شستا و تیپیکو نیز برنامههای جدیدی را در حوزه سرمایهگذاری، توسعه ظرفیتها و ارتقای تولید دنبال کنند.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی دارو، تقویت زیرساختهای حوزه سلامت و توسعه سرمایهگذاری در صنعت دارو از جمله موضوعاتی است که میتواند در ارتقای امنیت دارویی کشور نقش مؤثری ایفا کند.