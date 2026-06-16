مردم دیار آفتاب در نخستین شب از دهه محرم با حضور در خیابان‌ها، تلفیق شور حسینی و ایستادگی را رقم زدند.

حضوری به بلندای صد و هفت شب؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با آغاز ماه محرم، مردم مومن استان مرکزی در یکصد و هفتمین شب حضور میدانی خود، با برپایی اجتماعی پرشور بر استمرار روحیه ایستادگی و وحدت ملی تأکید کردند.

آنان با گرامیداشت یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضور مستمر و آگاهانه ملت در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های ملی را فریاد زدند و حمایت از سربازان وطن در میدان رزم و دیپلماسی را اعلام کردند.