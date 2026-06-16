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نشست مدیران دانشجویی دانشگاههای منطقه یک کشور با هدف بررسی چالشهای اجرایی «شیوه نوین مدیریت تغذیه دانشجویی»، ارائه پیشنهادهای سازمان امور دانشجویان و استماع دیدگاهها و نقطهنظرات دانشگاهها، به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز همایشهای بینالمللی این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،دکتر حاججباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، با تشریح چالشهای موجود در فرآیند مدیریت تغذیه دانشجویان، ضرورت بازنگری در شیوههای اجرایی و بهرهگیری از رویکردهای نوین را مورد تأکید قرار داد.
دکتر لطیف شبگاهی، مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت رهبر فرزانه، جمعی از فرماندهان، دانشمندان و شهدای جنگ رمضان، بر اهمیت تعامل و همکاری میان دانشگاهها در راستای ارتقای خدمات دانشجویی تأکید و از حضور مدیران و مسئولان حاضر در نشست قدردانی کرد.
مهندس حجتی، دبیر شورای مدیران دانشجویی دانشگاههای منطقه یک، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی تأکید کرد.
وی خواستار شفافسازی هرچه بیشتر ابعاد مختلف طرح، ارسال مستندات و اطلاعات تکمیلی از سوی سازمان امور دانشجویان، برگزاری نشستهای توجیهی برای معاونتهای مالی و توسعه دانشگاهها و نیز مدیران حقوقی شد تا زمینه همکاری و تعامل حداکثری در اجرای موفق این طرح فراهم شود.
دکتر الهیاری، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان، به همراه دکتر خوشقلب و دکتر باقری، با ارائه توضیحاتی درباره الزامات اجرایی، استانداردها، ملاحظات مدیریتی و پشتیبانی و همچنین نکات فنی و تخصصی طرح، به پرسشهای مطرحشده از سوی حاضران پاسخ دادند.
در پایان این نشست، مدیران و مسئولان حاضر از بخشهای آسیبدیده دانشگاه شهید بهشتی، از جمله پژوهشکده لیزر و پلاسما و خوابگاههای دانشجویی در کوی دانشگاه بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی و بازسازی این بخشها قرار گرفتند.