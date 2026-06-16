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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان بر ضرورت جذب سرمایهگذاران برای احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی تاکید کرد و گفت: احیاء اصولی از ابنیه تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و توانمندیهای استان کرمان به گردشگران داخلی و خارجی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید موید محسننژاد در بازدید از عمارت تاریخی شترگلو ماهان گفت: تعریف کاربریهای فرهنگی و گردشگری برای این آثار ارزشمند، زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به سیاستهای اداره کل در حوزه حفاظت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی افزود : با توجه به تعدد آثار تاریخی استان و تنوع مالکیت این بناها، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی یکی از مهمترین راهکارها برای احیا، مرمت و بهرهبرداری پایدار از این ظرفیتهای ارزشمند است.
وی گفت : تعریف و تبدیل کاربری بناهای تاریخی به مراکز فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری، علاوه بر صیانت از این آثار، به توسعه زیرساختهای گردشگری استان کمک کرده و زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق مختلف کرمان را فراهم میکند.
محسننژاد با تأکید بر ضرورت ورود بناهای تاریخی به چرخه اقتصادی و گردشگری استان افزود : اماکن تاریخی باید به مراکزی پویا برای ارائه خدمات فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند تا ضمن خدمترسانی به مردم و گردشگران، به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان نیز کمک کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان گفت : احیا و بهرهبرداری اصولی از ابنیه تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و توانمندیهای استان کرمان به گردشگران داخلی و خارجی است و میتواند نقش موثری در رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان ایفا کند.