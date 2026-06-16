به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده عنوان کرد: اجرای این طرح در سه فاز پنج‌ساله، زمینه ارتقای زیرساخت‌های بندری، افزایش ظرفیت صادرات و واردات، توسعه ناوگان تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در شمال استان بوشهر را فراهم خواهد کرد.

وی گفت: بندر دیلم به‌واسطه موقعیت راهبردی و دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل از ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی و تجارت دریایی در شمال استان بوشهر برخوردار است.

ارجمندزاده با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دیلم افزود: وجود شرکت‌های فعال در حوزه صنایع مختلف به ویژه معدنی، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات از طریق بندر دیلم فراهم کرده و اجرای طرح جامع این بندر می‌تواند زمینه بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها را مهیا سازد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با بیان اینکه مطالعات طرح جامع بندر دیلم از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، بیان کرد: این مطالعات پس از به‌روزرسانی در سال ۱۴۰۱ و انجام مطالعات مهندسی ارزش توسط مشاور تخصصی در سال ۱۴۰۳، پس از طی مراحل کارشناسی و تأیید هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، در سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید و ابلاغ شد.

ارجمندزاده گفت: با حمایت‌های مهندس شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، این طرح در سه فاز پنج‌ساله اجرا خواهد شد و متناسب با روند توسعه بندر و نیاز‌های آتی، پیش از پایان فاز دوم مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد.

وی ساخت اسکله‌های جدید، ایجاد حوضچه و خور جدید، توسعه انبار‌های بندری، ساخت ساختمان‌های اداری و عملیاتی و ایجاد سایر زیرساخت‌های دریایی و بندری را از مهم‌ترین محور‌های این طرح برشمرد و گفت: اجرای این طرح، ظرفیت‌های عملیاتی بندر دیلم را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: با توسعه زیرساخت‌های بندری، امکان پهلوگیری شناور‌های با ظرفیت بالاتر و گسترش فعالیت شناور‌های فلزی در بندر دیلم فراهم می‌شود که این موضوع ضمن ارتقای ایمنی دریانوردی، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و تسهیل مبادلات تجاری، به رونق تجارت دریایی منطقه کمک خواهد کرد.

سیاوش ارجمندزاده با اشاره به فعالیت ۲۳۷ فروند موتورلنج تجاری در بندر دیلم اظهار داشت: اجرای این طرح، زمینه افزایش ظرفیت شناور‌ها و فعالیت شناور‌های تجاری تا سقف هزار تن را فراهم می‌کند.

وی همچنین از دریافت مجوز ساخت ساختمان اداری و عملیاتی بندر دیلم به مساحت ۷۵۰ مترمربع خبر داد و افزود: توسعه بندر دیلم در راستای سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور و اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و دنبال می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان تأکید کرد: اجرای طرح جامع بندر دیلم علاوه بر تقویت زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت صادرات و واردات و ایجاد اشتغال پایدار، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رونق اقتصادی شهرستان دیلم و شمال استان بوشهر تبدیل شود.