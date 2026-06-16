به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی در پی مطالبات مکرر و گلایه‌های مردم منطقه حسن‌آباد و اکرم‌آباد به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با حضور در منطقه حسن‌آباد، از مراحل پایانی ساخت مخزن بتنی ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اتصال این مخزن به شبکه آبرسانی جهت رفع مشکل افت فشار آب منطقه قرار گرفت.

جوکار در حاشیه این بازدید با اشاره به پیشینه مشکلات آبی در این منطقه گفت: پیرو تقاضای مردم عزیز که از سال‌های گذشته با مشکل کمی و کیفی و فشار آب در این منطقه مواجه بودند، ساخت این مخزن توسط شرکت آب و فاضلاب حدود دو سال به طول انجامید. با توجه به موقعیت مکانی این مخزن که در بالاترین سطح منطقه قرار گرفته است، می‌تواند به راحتی مناطق حسن‌آباد، اکرم‌آباد و اکرمیه را تحت پوشش قرار دهد.

وی با اعلام خبر خوش به ساکنان منطقه تصریح کرد: طبق قولی که مدیرعامل آبفا داده‌اند، این مخزن تا روز جمعه آبگیری می‌شود و با اتصال به شبکه، ان‌شاءالله از هفته آینده مشکل آب این مناطق به یاری خداوند متعال حل خواهد شد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به پیک مصرف در فصل تابستان اظهار داشت: ما هنوز با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم؛ چراکه خطوط انتقال آب از دریا و خرسان هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است. با این حال، مردم کویرنشین یزد همواره قدر آب را دانسته و الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و ما وظیفه داریم آب مورد نیاز برای شست‌وشو و شرب استاندارد آنها را تأمین کنیم.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت همکاری نهاد‌هایی نظیر محیط زیست و وزارت صمت تأکید کرد و با خطاب قرار دادن شرکت‌های بزرگ و سودده استان گفت: این پذیرفتنی نیست که برخی شرکت‌ها از منابع این استان برداشت‌های کلان داشته باشند، اما مردم در سختی و بی‌پناهی باشند. این صنایع موظفند در قالب مسئولیت‌های اجتماعی پای کار بیایند و منابع مالی پروژه‌های انتقال آب را تأمین کنند.

وی در پایان هشدار داد: اگر در آینده این دستگاه‌ها که بیشترین مصرف آب استان را دارند، در تامین منابع مالی طرح‌های آبرسانی همکاری نکنند، قطعاً اسامی آنها را برای مردم منتشر خواهیم کرد؛ چرا که دولت تا حدی توان اعتباری دارد و بخشی از این هزینه‌ها باید از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ تأمین شود.