وزیران راه و شهرسازی ایران و تجارت قزاقستان با هدف توسعه همکاری‌های بندری، بر تسریع در اجرای طرح‌های لجستیکی و فعال‌سازی حضور بخش خصوصی قزاقستان در بنادر شمالی و جنوبی ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و آرمان شاکالیوف، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان با محوریت توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی برگزار شد.

در این دیدار، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بندری ایران، تصریح کرد: نهایی‌شدن قرارداد پایانه لجستیکی قزاقستان در پسکرانه بندر شهید رجایی، مهم‌ترین دستور کار دوجانبه است که بستر لازم برای امضای آن فراهم شده است.

صادق افزود: علاوه بر ظرفیت‌های بندر شهید رجایی، ایران آماده است امکانات لجستیکی خود در بندر چابهار و بندر خشک آپرین را نیز برای گسترش روابط تجاری و بندری در اختیار طرف قزاقی قرار دهد. وی موقعیت جغرافیایی ایران را سهل‌ترین، روان‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای تنوع‌بخشی به صادرات قزاقستان به کشورهای هدف و تقویت کریدورهای «شمال-جنوب» و «شرق-غرب» توصیف کرد.

در ادامه این نشست، آرمان شاکالیوف، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، با اشاره به ضرورت افزایش مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار گفت: احداث مرکز لجستیکی در بندرعباس، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود.

وی همچنین بر عزم قزاقستان برای مشارکت در فعالیت‌های بندری تأکید کرد و افزود: طرف قزاقی ضمن آمادگی برای امضای توافق‌نامه توسعه همکاری‌های بندری، بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی این کشور در بنادر انزلی و امیرآباد نیز تأکید دارد و نقشه راه لازم برای اجرای این پروژه‌های مشترک ترسیم شده است.

دو طرف در پایان این دیدار، بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ شبکه بندری کشورمان برای تسهیل تجارت دوجانبه تأکید کردند.