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هفتادودومین جلسه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با تمرکز بر اجرای برنامه اعتبار مالیاتی، حمایت از تولید اقلام راهبردی و ارزیابی عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفتادودومین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (۳) آییننامه داخلی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ به ریاست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست، گزارش دبیرخانه شورای راهبری از مصوبات ششمین جلسه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان و همچنین گزارش عملکرد کارگروه در زمینه اعطای مجوز به صندوقهای پژوهش و فناوری ارائه شد.
بررسی روند اجراییسازی برنامه اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ از سوی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، از دیگر محورهای این جلسه بود.
همچنین ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان دیجیتال، اتصالپذیری و ارتباطات و ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، گزارشهایی درباره حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان ارائه کردند.
در ادامه این جلسه، درخواستهای تأسیس و گزارشهای نظارتی دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری نیز در چارچوب بند «خ» ماده (۶) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مورد بررسی قرار گرفت.