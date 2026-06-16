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نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با تأکید بر تفاوت شرایط تبلیغی محرم امسال نسبت به سالهای گذشته، ماه عزای سیدالشهدا (ع) را فرصتی استثنایی برای حضور میدانی روحانیون، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تبیین مسائل روز و پاسخگویی به شبهات نسل جوان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجتالاسلام والمسلمین سیدفضلالله موسوی نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه بیبدیل ماههای محرم و صفر در زنده نگه داشتن اسلام، اظهار کرد: همانگونه که امام راحل (ره) فرمودند «ما هرچه داریم از محرم و صفر است» و «محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است»، امسال نیز باید از این ظرفیت عظیم برای انجام رسالت تبلیغی بیشترین بهره را برد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدفضلالله موسوی با بیان اینکه شرایط تبلیغی امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت و خاص است، افزود: در سالهای گذشته معمولاً با طیفها و چهرههای مشخص و تکراری در مجالس و محافل مذهبی روبهرو بودیم، اما امسال فضای اجتماعی بهگونهای است که حتی افراد با سلایق و گرایشهای گوناگون نیز به میدان آمدهاند و این مسئله، مسئولیت مبلغان و طلاب را سنگینتر میکند.
* محرم امسال؛ فرصتی استثنایی برای ایفای رسالت تبلیغی
وی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی، شرایطی ویژه و استثنایی است، تصریح کرد: امروز زمینه پذیرش پیامهای دینی، بهویژه در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، هم به سبب قرار گرفتن در ماه عزای اباعبدالله الحسین (ع) و هم به دلیل شرایط خاص اجتماعی، بیش از گذشته فراهم شده است.
نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه ادامه داد: حتی کسانی که پیش از این از برخی واقعیتها و حقایق فاصله میگرفتند، اکنون آمادگی بیشتری برای شنیدن و پذیرش دارند؛ از اینرو، اگر مبلغ بتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند، بیتردید خروجی مطلوب و اثرگذاری مناسبی حاصل خواهد شد.
* تأکید بر احیای امر به معروف و نهی از منکر در دهه اول محرم
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به نامگذاری دهه اول محرم به عنوان دهه امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: این دو فریضه الهی از ارکان مهم حیات دینی جامعه هستند و طبق روایات اهلبیت (ع)، اگر این واجبات اقامه نشوند، دیگر فروض و اصول دین نیز آسیب خواهند دید.
وی افزود: در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز، لازم است مسئله امر به معروف و نهی از منکر با رعایت اقتضائات، حدود و مراتب آن، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مبلغان باید مردم را نسبت به جایگاه و ضرورت این فریضه آگاه کنند.
نایبرئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم گفت: تجربه عزاداریهای سالهای گذشته نیز نشان داده است که طرح صحیح این موضوع در میان مردم، بهویژه نسل جوان، با استقبال و پذیرش قابل توجهی همراه بوده است؛ از همین رو انتظار میرود مبلغان در این دهه، اهتمام بیشتری به احیای این واجب الهی داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تأکید کرد: نباید چنین تصور شود که امروز دیگر این فریضه اثر ندارد یا به بهانه ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، باید آن را به حاشیه برد. این نگاه نادرست است و همانگونه که مراجع و بزرگان نیز تأکید داشتهاند، امر به معروف و نهی از منکر باید با حکمت، دقت و توجه بیشتر در جامعه برجسته شود.
* عاشورا؛ هشداری تاریخی نسبت به سکوت خواص
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل ریشههای واقعه عاشورا تصریح کرد: آنچه حادثه عظیم عاشورا را رقم زد و امام جامعه را غریبانه و مظلومانه به قربانگاه کربلا کشاند، سکوت، کمکاری و بیتفاوتی خواصی بود که به دنیاگرایی و زخارف آن دل بستند.
نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه افزود: در زمانی که خواص باید امام خویش را یاری میکردند، کوتاهی و دشمنان اسلام با ابزار تهدید، تطمیع، تزویر و وعدههای فریبنده، آنان را از میدان خارج کردند، نتیجه آن نیز به فراموشی سپرده شدن دین الهی و انحراف جامعه بود. این خطر همواره جامعه اسلامی را تهدید کرده و میکند؛ خطری که از کوتاهی خواص آغاز میشود و به انحراف افکار عمومی میانجامد.
* ضرورت حضور روحانیون در میدان تبیین
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اهمیت نقش علما و روحانیون در شرایط کنونی گفت: امروز حضور میدانی روحانیت در عرصه تبلیغ، صرفاً یک وظیفه معمول دینی نیست، بلکه ضرورتی مهم برای روشنگری، تقویت بصیرت عمومی و پاسخگویی به شبهات فکری و فرهنگی است.
وی ادامه داد: ماه محرم فرصت بینظیری برای ارتباط مستقیم و مؤثر با مردم بهویژه نسل جوان فراهم میکند و مبلغان میتوانند با پیوند زدن حماسه حسینی با نیازها و مسائل روز جامعه، جهاد تبیین را به شکلی مؤثر پیش ببرند.
نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه تصریح کرد: روحانیون و مبلغان با حضور در میان مردم، میتوانند ضمن تقویت معرفت دینی و بصیرت عاشورایی، به پرسشها و شبهات موجود پاسخ دهند و نسل جوان را نسبت به مسئولیتهای اجتماعی و دینی خود آگاهتر کنند.
* دعوت به اعزام گسترده مبلغان در دهه محرم
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه از نمایندگان، اساتید و طلاب حوزههای علمیه خواست فرصت محرم را مغتنم بشمارند و نسبت به اعزام تبلیغی در دهه اول محرم اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: محرم، فرصت طلایی ارتباط با مردم و تبیین مسائل روز است و شایسته است طلاب و مبلغان با درک این رسالت خطیر، حضور مؤثر و فعال خود را در این عرصه تقویت کنند تا از رهگذر این حضور، دین الهی، معارف حسینی و بصیرت اجتماعی در جامعه بیش از پیش تقویت شود.