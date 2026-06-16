۳ هزار و ۸۷۰ موقوفه با نیت محرم و عزاداری ایام شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در خراسان جنوبی ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: بیشترین تعداد موقوفات مرتبط با محرم به شهرستان بیرجند اختصاص دارد.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: از مجموع سه هزار و ۸۷۰ موقوفه مرتبط با ماه محرم، ۹۸۶ مورد در شهرستان بیرجند، ۴۸۹ مورد در فردوس، ۴۲۲ مورد در طبس، ۳۰۶ مورد در سربیشه، ۲۹۸ مورد در قائن، ۲۱۷ مورد در نهبندان، ۲۰۵ مورد در بشرویه، ۱۶۴ مورد در سرایان، ۱۳۷ مورد در زیرکوه، ۱۰۸ مورد در خضری دشت بیاض و ۵۳۸ مورد در شهرستان خوسف به ثبت رسیده است.

به گفته وی ۹موقوفه بسیار قدیمی در استان مرتبط با محرم وجود دارد که موقوفه‌ای در سربیشه با بیش از ۳۲۰ سال قدمت از قدیمی‌ترین موقوفات مرتبط با ماه محرم است.

حجت الاسلام بخشی پور با بیان اینکه برخی از موقوفات با نیات خاص محرم نبوده و نیت اطعام و یا روضه خوانی اهل بیت (ع) قید شده در ماه محرم نیز اجرای نیت می‌شود، افزود: ۴۸۹ موقوفه با نیت روضه‌خوانی و ۳ هزار و ۳۸۱ موقوفه با نیت اطعام عزاداران وقف شده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان با اشاره به موقوفات شاخص استان با نیات محرم، افزود: موقوفه حاج محمدجعفر خلف کربلایی اسماعیل سربیشه‌ای که در سال ۱۲۵۸ هجری قمری با نیت تعزیه‌داری وقف شده، از جمله موقوفات شاخص با نیت محرم است.

وی گفت: موقوفه حاج محمدباقرخان عمادالملک نیز که در سال ۱۳۰۱ هجری قمری با نیت تعزیه‌داری برای سیدالشهدا در شهرستان طبس وقف شده، از دیگر موقوفات شاخص استان محسوب می‌شود.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: همچنین موقوفه محمد کربلایی اسماعیل در شهرستان فردوس که با نیت تعزیه‌داری برای سیدالشهدا وقف شده، یکی دیگر از موقوفات تاریخی و شاخص استان است.