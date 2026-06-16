به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های گروه C انتخابی جام ملت‌های آسیا کمتر از ۲۰ سال آسیا، از ۲۹ خرداد تا ۵ تیر در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

برهمین اساس پس از برگزاری ۲ مرحله اردوی انتخابی و همچنین ارزیابی برخی نفراتی که با وجود دعوت نشدن به این اردوها، نام‌شان در فهرست ابتدایی اعلامی به AFC قرار دارد، قاسم حدادی‌فر و دستیارانش ۳۵ بازیکن را برای اردوی نخست آماده‌سازی به این تیم دعوت کردند.

اسامی این نفرات به شرح زیر است:

محمد مهدی جان نیا (تراکتور تبریز) آرتین رستمی، امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ابوالفضل تیغ نورد و متین امیری (سپاهان اصفهان) علی مستانی و محمد دلیجانی (ذوب آهن اصفهان) علی دستمرزه و مهدی چشم براه (پرسپولیس تهران) امیرحسین بیات (پیکان تهران) پارسا خدادادی (سایپا تهران) علی طالشی، محمد علی صحنه و دانیال نقدی (شاهین تهران) محمدرضا عباسی (آریو اسلامشهر) طا‌ها ارفع نیا، عباس رفیع، محمد امین حسینی، ابوالفضل زاده عطار و کرار نماری (فولاد خوزستان) وسام ساکی (استقلال خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) مهرداد آقامحمدی، علی جلوخانی و سید مهدی حسینی (شمس آذر قزوین) بنیامین علیپور (گل‌گهر سیرجان) ماهان بهشتی (ملوان انزلی) امیرحسین فارسی و آرین معالی (خیبر خرم آباد) یونس کوشکی (وحدت بروجرد) ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) عرفان خدادادیان و امیرحسین کریمی (آلومینیوم اراک)

برنامه دیدار‌های تیم ملی جوانان در مرحله انتخابی به میزبانی ویئت تری ویتنام به شرح زیر است:

۹ شهریور

فلسطین - ایران

۱۲ شهریور

کره شمالی - ایران

۱۵ شهریور

ایران - ویتنام

این بازیکنان باید تا ساعت ۱۱ روز جمعه ۲۹ خرداد خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی معرفی کنند.