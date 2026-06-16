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حریق در انبار کارتن و منزل مسکونی در آبادان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیر عامل سازمان آتش نشانی آبادان گفت؛ حریق در انبار کارتن در آبادان مهار شده است.
حوالی ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه این انبار در مقیطیه آبادان دچار آتش سوزی شد، اما با حضور دو گروه آتش نشانی از شهرداری آبادان و یک گروه آتشنشانی از بندر، آتش به صورت کامل مهار شد
وی افزود این حادثه خسارت جانی نداشته است.
علی احمدیان افزود: آتش نشانان هم اکنون در حال خنک کردن محیط هستند و پس از آن کارشناسان برای بررسی علت حادثه در محل حاضر میشوند.
به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی آبادان: ظهر امروز، ساعت ۱۳:۴۲ دقیقه، همچنین حریق یک منزل مسکونی در منطقه بهمنشیر آبادان گزارش شد.
که با حضور به موقع گروه های امداد و نجات و اطفای حریق در کمترین زمان ممکن به محل آتش خاموش شد.