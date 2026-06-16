در نشست مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، روند پیشرفت طرح‌های بازآفرینی شهری، چالش‌های اجرایی و وضعیت تأمین اعتبارات این طرح‌ها بررسی شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، خبرگزاری صداوسیما، آخرین وضعیت اجرای طرح های بازآفرینی شهری در شهرهای شرق استان سمنان در نشست مشترک مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این دیدار، روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا، موانع موجود و راهکارهای تسریع در اجرای طرح ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اجرای به‌موقع برنامه‌های بازآفرینی شهری را از اولویت‌های این حوزه دانست.

گلپایگانی همچنین بر ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و توسعه زیرساخت‌های شهری تأکید کرد. مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در شهرهای تحت پوشش ارائه داد.

در این نشست، موضوع تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها نیز بررسی شد.

در پایان، بر ادامه هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در شرق استان سمنان تأکید شد.