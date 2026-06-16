به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،منوچهر نصیری با اشاره به کشف محموله ۱۷۴ کیلوگرمی تریاک در محورهای مواصلاتی گفت: در تعامل کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم و اعلام موضوع مبنی بر حمل محموله مواد مخدر به‌ صورت شوتی و تحت اسکورت توسط قاچاقچیان مواد افیونی، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قم قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: در ادامه با هماهنگی قضائی، مأموران به محورهای مواصلاتی از سمت کاشان اعزام و پس از شناسایی خودرو، با تیراندازی، وسیله نقلیه متوقف و راننده نیز با پیاده شدن از خودرو اقدام به فرار کرد، که با تلاش مأموران دستگیر شد.

وی گفت: در بازرسی از خودرو، ۱۷۴ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک در قالب ۱۲۹ بسته و همچنین یک بسته حشیش به وزن یک کیلو و ۵۰ گرم کشف که در نهایت متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی استان شد.