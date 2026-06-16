رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: همکاری دستگاه‌ها، تخصیص بودجه و استفاده از ظرفیت دهیاران و آموزش عمومی، از اولویت‌ها برای پیشگیری و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست بررسی راهکار‌های پیشگیری و مدیریت حریق در جنگل‌ها و مراتع که روز (سه‌شنبه ۲۶ خردادماه) که با حضور اعضای کمیسیون و رئیس سازمان منابع طبیعی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران در مجموعه‌های استانی، با اشاره به بارش‌های مطلوب امسال گفت: این نعمت الهی اگرچه نویدبخش زندگی بهتر برای بهره‌برداران و مردم بوده، اما افزایش پوشش‌های گیاهی، ضرورت مراقبت و تدبیر جدی برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌هایی که متأسفانه در سال‌های گذشته خسارت‌های سنگینی به منابع ملی وارد کرده‌اند، را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است، تصریح کرد: مدیریت پوشش‌های گیاهی با رویکرد پیشگیرانه، تنها راهکار مؤثر برای کاهش خطر حریق محسوب می‌شود و این مهم بدون همکاری دستگاه‌های متعدد امکان‌پذیر نیست؛ چراکه سازمان جنگل‌ها به تنهایی نمی‌تواند از عهده کنترل و اطفای حریق در سطح وسیع برآید. هرگونه اقدام جزیره‌ای و بدون هماهنگی، نه تنها خروجی مطلوبی نخواهد داشت، بلکه زحمات انجام‌شده را نیز بی‌نتیجه می‌کند. امروز در این جلسه بر این نکته تأکید شد که همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های مسئول، شرط اساسی موفقیت در مهار آتش‌سوزی‌هاست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بودجه سال ۱۴۰۶ اشاره کرد و گفت: از همه عزیزان در مجموعه‌های استانی خواسته شده است که نیاز‌های عملیاتی، تجهیزاتی و زیرساختی خود را به‌صورت مکتوب به سازمان و دستگاه‌های مربوطه اعلام کنند تا ما نیز بتوانیم این درخواست‌ها را با جدیت در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم. دهیاران به عنوان کارمندان دولت، یکی از مأموریت‌های مهم خود را در حوزه نظارت بر عرصه‌های طبیعی پیرامون روستا‌ها دارند و می‌توانند نقش بسیار اثربخشی در پیشگیری از حریق ایفا کنند. در این راستا، طی نامه‌ای به وزیر کشور، درخواست همکاری هرچه بیشتر آنان را اعلام خواهیم کرد.

وی به نیاز‌های پروازی برای اطفای حریق نیز اشاره کرد و افزود: تأمین پد‌های هلیکوپتر و مخازن آب مورد نیاز، از ضرورت‌های عملیاتی است که مقرر شد کاپیتان زحمتی، مکان‌های مورد نیاز را احصا و به‌صورت مکتوب به سازمان اعلام کند تا بتوانیم در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهیم. آموزش همگانی نیز یکی از اولویت‌های اساسی در این بخش است. ایام محرم فرصت مغتنمی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت تکایا و حسینیه‌ها، نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست اقدام کنیم؛ چراکه مردم همواره علاقه‌مند به حفاظت از عرصه‌های طبیعی بوده‌اند و مشارکت آنان، ضامن موفقیت برنامه‌هاست.

عسکری همچنین از برگزاری جلسات هفتگی مشترک میان کمیسیون کشاورزی مجلس، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و مدیریت بحران کشور خبر داد و تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد تا حوزه مأموریتی هر دستگاه به‌دقت تعیین و یک مسئول واحد برای مدیریت کل بحران حریق در کشور منصوب شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پایان با اشاره به سرمایه عظیم ژنتیکی و درختان کهنسال نظیر بلوط‌های چندصدساله که میراثی گرانبها برای کشور محسوب می‌شوند، از عموم مردم درخواست کرد: همانطور که در عرصه‌های مختلف با حضور خود دشمنان را ناامید کردید، امروز نیز در حوزه منابع طبیعی با همکاری و همراهی، همکاران ما را در سازمان جنگل‌ها در انجام وظیفه خطیر خود یاری کنید تا بتوانیم این سرمایه‌های ملی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.