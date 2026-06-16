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مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری گفت: دومین آزمون جامع مهارتی سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴، چهل و نهمین آزمون ادواری و دومین آزمون مهارت آزاد بخش فرهنگ و هنر با شرکت ۱۴۵ هزار نفر - استاندارد در ۲ بخش عملی و نظری در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی وهنری با اعلام این خبر گفت: این دوره از آزمونها در بخش عملی در سراسر کشور از ۱۳ تا ۲۵ خرداد ماه برگزار شد و بخش نظری از امروز آغاز و تا ۲۹ خرداد ادامه خواهد داشت.
آقای اسماعیلی با تشریح برگزاری آزمونهای عملی و نظری، افزود: آزمونهای جامع و ادواری و آزاد بخش فرهنگ و هنر شامل دو بخش عملی و نظری است که بخش عملی به صورت حضوری - کارگاهی و آزمون نظری به صورت آنلاین در ۳۱ استان کشور و در ۹۰ حوزه امتحانی به صورت سراسری و هماهنگ برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به تعداد ثبتنامکنندگان در این دوره آزمونهای آزاد و جامع و ادواری، گفت: در این دوره با توجه به آمار ثبتنامی در سامانه آزمون هنر، در آزمون جامع فرهنگ و هنر ۵۰ هزار و ۶۵۲ نفر و در آزمون ادواری و آزاد مهارتی هفت هزار و ۴۶۰ نفر و در مجموع ۵۸ هزار و ۱۱۲ نفر شرکت کردهاند که رکوردی جدید در همۀ ادوار این آزمونها محسوب میشود. از این تعداد ۳۶ هزار و ۳۷۰ نفر مرد و ۲۱ هزار و ۷۴۲ نفر زن هستند که در کل ۱۴۵ هزار و ۴۸۷ نفر- استاندارد در این دوره از آزمون شرکت کردهاند.
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی وهنری افزود: آزمونهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر، به منظور فراگیری و ارتقاء سطح آموزشهای مهارتی و هنری، همچنین ساماندهی و ایجاد بسترهای لازم برای جذب فارغالتحصیلان به بازار کار و اشتغال مولد در حوزه فرهنگ و هنر و پرورش روحیه کارآفرینی در فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی به صورت جامع و هماهنگ در سطح کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: در این دوره آزمونهای مهارتی آزاد بخش فرهنگ و هنر نیز همزمان با آزمونهای جامع و ادواری برگزار میشود و پذیرفتهشدگان در آزمون، گواهینامه معتبر مهارت دریافت میکنند که نتایج آزمونها در سامانه آزمون هنر پس از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.