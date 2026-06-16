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به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری ماه محرم، فیلمهای «هیهات»، «من و زیبا»، «ناسور»، «به خاطر هانیه» و «من و زیبا» در موزه سینمای ایران به نمایش در میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم، مجموعه برنامه نمایش آثار عاشورایی با همکاری فیلمخانه ملی ایران در سالن تمدن موزه سینمای ایران برگزار میشود.
این برنامه از شنبه ۳۰ خرداد تا سهشنبه ۲ تیر، هر روز ساعت ۱۶ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
فیلم سینمایی «به خاطر هانیه» ساخته کیومرث پوراحمد، ۳۰ خرداد در سالن تمدن موزه سینمای ایران نمایش داده خواهد شد. این فیلم داستان ناخدای جنوبی را روایت میکند که برای درمان دختر بیمارش، هانیه، دست به تلاشی عاشقانه و ایثارگرانه میزند.
«من و زیبا» به کارگردانی فریدون حسنپور، ۳۱ خرداد روی پرده میرود. این فیلم داستان مردی به نام موسی را روایت میکند که پس از سالها دوری از زادگاهش، در مسیر ساخت یک تکیه و برگزاری آئینهای محرم با گذشته و باورهای خود مواجه میشود. این فیلم با بازی پرویز پرستویی و شهاب حسینی، از جمله آثار شاخص سینمای ایران محسوب میشود.
فیلم سینمایی «هیهات» اثری اپیزودیک است که توسط هادی نائیجی، دانش اقباشاوی، روحالله حجازی و هادی مقدمدوست ساخته شده و در چهار روایت مستقل، بازتاب مفاهیم عاشورا و فرهنگ حسینی را در زندگی انسان معاصر به تصویر میکشد. حامد بهداد، بابک حمیدیان، مینا ساداتی در این اثر ایفای نقش کردهاند. این فیلم اول تیر نمایش داده خواهد شد.
همچنین پویانمایی سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند، ۲ تیر روی پرده خواهد رفت. این فیلم روایتی از واقعه عاشورا از نگاه عبدالله بن عمیر و همسرشاموهب است؛ اثری که با بهرهگیری از زبان پویانمایی، حماسه کربلا و مفاهیم وفاداری، ایمان و مقاومت را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.