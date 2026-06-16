فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری در نخستین حضور بین‌المللی خود، به بخش مسابقه پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «آن سوی دریاچه» در مقدونیه شمالی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی که به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی ساخته شده است، پس از معرفی در بازار فیلم کن ۲۰۲۶، در اولین حضور جهانی خود به بخش مسابقه پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «آن سوی دریاچه» در مقدونیه شمالی راه یافت.

مسئولیت عرضه بین‌المللی «قمارباز» برعهده معاونت بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی است.

این فیلم داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را روایت می‌کند و قرار است در مقدونیه شمالی، با آثاری از سراسر جهان به رقابت بپردازد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «آن سوی دریاچه» با تمرکز بر سینمای کشور‌های حوزه بالکان و مدیترانه، هر سال میزبان آثار منتخب سینمای جهان در مقدونیه شمالی است.

فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز»، اولین تجربه کارگردانی سینمایی محسن بهاری است که در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و توانست سیمرغ بهترین کارگردانی اول را در کنار نامزدی برای پنج جایزه سیمرغ بلورین به دست بیاورد.