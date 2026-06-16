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مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی بوشهر گفت: در یک سال گذشته ۸۵۲ هکتار زمین برای ساخت نیروگاههای خورشیدی در استان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی افزود: در حوزه طرحهای غیرکشاورزی، درمجموع ۸۵۴ هکتار زمین به سرمایهگذاران واگذار شده که نکته مهم، اختصاص ۸۵۲ هکتار (بیش از ۹۹ درصد) از این اراضی به ساخت نیروگاههای خورشیدی است که این اقدام گواهی بر توسعه صنعتی استان بوشهر بدون آسیب به اراضی حاصلخیز است.
وی از جهش چشمگیر در رفع تداخلات ارضی و حمایت از سرمایهگذاری سبز خبر داد و اعلام کرد: در یک سال اخیر علاوه بر تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و ملی، برای تقویت امنیت غذایی و رونق تولید، ۱۲۴ هکتار از اراضی ملی نیز اجرای طرحهای کشاورزی و وابسته، نظیر گلخانهها، دامداریهای صنعتی و مجتمعهای خدمات رفاهی واگذار شدهاست.
مشایخی گفت: با هدف شفافسازی مرز بین اراضی ملی و مستثنیات، ۵۹ پلاک رفع تداخل و ابلاغ و منجر به تثبیت ۴۹ هزار هکتار از اراضی غیرملی شد و با تفسیر دقیق لایههای تداخلی، بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی به مالکیت اشخاص و کشاورزان اضافه شد تا دغدغه دیرینه مالکان پایان یابد.
وی افزود: در یک سال گذشته از ۶۸۶ طرح به مساحت بیش از ۹ هزار هکتار بازدید به عمل آمد که منجر به فسخ ۱۷ طرح به مساحت ۱۹۴ هکتار به دلیل نداشتن پیشرفت فیزیکی شد، همچنین در حوزه مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز نیز یکهزار و ۱۵ مورد تخلف شناسایی و ۲۶۵ مورد نیز در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون، قلعوقمع و اعمال قانون شد.
مشایخی به اجرای طرحهای یکپارچهسازی در دشتستان اشاره کرد و گفت: ۲۹۴ هکتار اراضی یکپارچه سازی و ۳۳۸ هکتار نیز به عنوان پایلوت جدید شناسایی شدهاست که بررسیها نشان میدهد یکپارچهسازی باعث کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب، کاهش ۴۰ درصدی مصرف سم و کود، و افزایش ۵۰ درصدی عملکرد محصول میشود، ضمن اینکه راندمان ماشینآلات کشاورزی را نیز دو برابر میکند.