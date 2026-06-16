به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان ایران پس از استقرار در محل رقابت‌ها، برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در این رویداد مهم آسیایی آغاز کرده‌اند و امروز از ساعت ۱۷ به وقت محلی، تمرینات خود را در سالن اختصاصی پیش‌بینی‌شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات پیگیری خواهند کرد.

سعید نصرالهی، نایب رئیس فدراسیون کاراته و سرپرست تیم اعزامی، ضمن اعلام این خبر، گفت: خوشبختانه اعضای تیم در شرایط روحی و جسمانی مطلوبی قرار دارند و تمامی امور مربوط به حضور در مسابقات طبق برنامه در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امروز فرآیند ثبت‌نام ملی‌پوشان برای حضور در بیست‌ودومین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا انجام خواهد شد و تیم با آمادگی کامل خود را برای آغاز مسابقات آماده می‌کند.