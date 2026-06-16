نخستین تمرین تیم ملی کاراته ایران در بالی اندونزی
تیم ملی کاراته کشورمان که برای حضور در بیستودومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا در بالی اندونزی به سر میبرد، امروز نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار می کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ملیپوشان ایران پس از استقرار در محل رقابتها، برنامههای آمادهسازی خود را برای حضور در این رویداد مهم آسیایی آغاز کردهاند و امروز از ساعت ۱۷ به وقت محلی، تمرینات خود را در سالن اختصاصی پیشبینیشده از سوی برگزارکنندگان مسابقات پیگیری خواهند کرد.
سعید نصرالهی، نایب رئیس فدراسیون کاراته و سرپرست تیم اعزامی، ضمن اعلام این خبر، گفت: خوشبختانه اعضای تیم در شرایط روحی و جسمانی مطلوبی قرار دارند و تمامی امور مربوط به حضور در مسابقات طبق برنامه در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امروز فرآیند ثبتنام ملیپوشان برای حضور در بیستودومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا انجام خواهد شد و تیم با آمادگی کامل خود را برای آغاز مسابقات آماده میکند.