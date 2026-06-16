به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران پلیس راه یزد ـ شیراز متوجه شدند یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل کالای قاچاق از ایست و بازرسی شهرستان ابرکوه به سمت تفت متواری شده است.

وی افزود: ماموران پلیس راه و همچنین عوامل انتظامی با رعایت اصول ایمنی، دستور ایست را صادر و اتوبوس را که با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در حال فرار بود متوقف کردند.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: در بازرسی از این اتوبوس که از آبادان عازم یزد بود بیش از دو هزار قلم انواع نوشیدنی و خوراکی قاچاق کشف شد.

حاجی ده آبادی خاطرنشان ساخت: راننده متخلف اتوبوس دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.