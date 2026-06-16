پخش زنده
امروز: -
در این دیدار، وزیران دو کشور با تاکید بر رفع فوری موانع موجود برای رسیدن به حجم تجارت ۳ میلیارد دلاری، توافقات کلیدی در حوزه حملونقل و ترانزیت، از جمله اتصال راهآهن چابهار-زاهدان را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با سریک ژومانگارین، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، بر اهمیت راهبردی موقعیت ژئوپلیتیک دو کشور و ظرفیتهای بالای بنادر ایران برای توسعه همکاریهای حملونقل و ترانزیت تأکید کرد.
صادق با اشاره به هدفگذاری افزایش حجم تجارت دوجانبه به سه میلیارد دلار، اظهار داشت: ایران آمادگی کامل دارد تا ظرفیتهای بنادر شمالی و جنوبی خود را در اختیار قزاقستان قرار دهد تا این کشور بتواند دسترسی مطمئنتری به بازارهای بینالمللی پیدا کند. وی با بیان اینکه بندر چابهار به عنوان یک بندر اقیانوسی، میتواند دسترسی قزاقستان به جنوب شرق آسیا را تسهیل کند، افزود: اتصال آتی راهآهن چابهار–زاهدان به شبکه سراسری ریلی ایران، دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی را به طور چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری پیگیری توافقات سفر ۶ ماه پیش رئیسجمهور ایران به آستانه، بر عزم دو کشور برای بهرهگیری از روندهای ژئوپلیتیک در جهت گسترش همکاریها تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم علاوه بر بندر شهید رجایی، در بنادر چابهار، امیرآباد و آپرین نیز فضایی برای ایجاد مراکز لجستیکی در اختیار شرکتهای قزاقستانی قرار دهیم.
در ادامه این دیدار، سریک ژومانگارین، معاون نخستوزیر قزاقستان، ضمن تأکید بر جایگاه ایران به عنوان شریک مهم تجاری، کریدور شمال–جنوب را برای قزاقستان حیاتی خواند و آمادگی کشورش را برای همکاری در این کریدور اعلام کرد. وی با اشاره به عدم دسترسی قزاقستان به آبهای آزاد، آمادگی کشورش را برای واگذاری زمین در بنادر آکتائو و کوریک به شرکتهای ایرانی اعلام کرد و بر اهمیت ظرفیت بنادر ایران برای رفع این نیاز تأکید ورزید.
این دیدار در فضایی سازنده و با تأکید بر رفع موانع تحقق مبادلات تجاری ۳ میلیارد دلاری میان دو کشور به پایان رسید.