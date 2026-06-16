مسئول بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد که مجوز زیست‌محیطی سکوی A در فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی صادر شده است.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما حسین احسنی گفت: که این مجوز پس از انجام مطالعات فنی، تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA)، بررسی‌های تخصصی و تصویب در کارگروه ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست به دست آمد.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست در رویکرد توسعه‌ای این شرکت افزود: در این طرح، ساخت دو سکوی سرچاهی بر روی دو جکت چهارپایه در آب‌های خلیج فارس با عمق تقریبی ۷۰ متر، احداث خط لوله دریایی ۳۲ اینچی به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر و خطوط برگشتی ۴ اینچ برای انتقال سیال سه‌فازی به پالایشگاه خشکی فاز ۱۲ پیش‌بینی شده است.

احسنی ظرفیت تولید این طرح را روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب استاندارد گاز طبیعی عنوان کرد و گفت این رقم نقش چشمگیری در تضمین تولید پایدار گاز، تأمین انرژی کشور و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های این میدان بزرگ خواهد داشت.

وی یادآور شد که پیش از این، مجوز سکوی B همین فاز نیز از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت شده بود. همچنین در فرایند ارزیابی این طرح، تمامی جنبه‌های زیست‌محیطی از جمله حفاظت از اکوسیستم دریایی خلیج فارس، مدیریت پسماندهای حفاری، کنترل آلودگی هوا و پیشگیری از مخاطرات محیط‌زیستی به‌طور کامل بررسی شده و الزامات مشخصی تعریف شده است.

از مهم‌ترین این الزامات می‌توان به ممنوعیت تخلیه آب همراه گاز به دریا، بهره‌گیری از سامانه بازیافت گازهای فلر، ممنوعیت گازسوزی مستمر، پایش آنلاین آلاینده‌ها و استفاده از روش‌های نوین مدیریت گِل و کنده‌های حفاری اشاره کرد.

مسئول بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست شرکت نفت و گاز پارس، اخذ این مجوز را نشانه‌ای از پایبندی این شرکت به چارچوب‌های قانونی دانست و تأکید کرد که ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای در راستای اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی کشور دنبال خواهد شد.