پخش زنده
امروز: -
با هدف مهار روان آبها، تقویت سفرههای زیر زمینی و همچنین توسعه کشاورزی طرحی با عنوان از آبخیز تا جالیز اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با حمایت مالی بسیج سازندگی و با حضور جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان و مدیر کل منابع طبیعی کلنگ ساخت آب بندهای طرح ملی آبخیز تا جالیز در روستای لایه دهگلان به زمین زده شد، این طرح ۶ و نیم میلیارد تومان اعتبار دارد و قرار است با هدف جلوگیری از سیلاب و مهار روان آبها و تغذیه سفرههای زیر زمینی در استان کردستان اجرا شود و و بعنوان اولین شهرستان این طرح در دهگلان شروع شد