به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باشگاه ادبی «بانوی فرهنگ» با هدف بازخوانی پیام تمدن‌ساز واقعه عاشورا و تطبیق آن با حماسه‌های تاریخ معاصر ایران، فراخوان چهارمین دوره «سوگواره عاشورایی داستان ده» را منتشر کرد.

این رویداد ادبی که سابقه برگزاری سه دوره موفق را در کارنامه خود دارد، امسال با نگاهی ویژه به مفهوم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» و با رویکردی حماسی به وقایع اخیر تاریخ ایران، از نویسندگان و عموم علاقه‌مندان به ادبیات داستانی دعوت به همکاری کرده است.

پیوند میان حماسه حسینی و مقاومت ملی

دبیرخانه این سوگواره در بیانیه خود با اشاره به تقارن معنوی میان واقعه کربلا و وقایع تاریخ معاصر ایران، به ویژه شهادت رهبر امت در «دهم رمضان» و خیزش مردم برای دفاع از وطن، اعلام کرد: «امسال سوگواره داستان ده، با نگاهی عمیق به مفاهیم قیام عاشورا، رهنمود‌های امام شهید، روحیه شهادت‌طلبی و ایستادگی در برابر ظلم، از نویسندگان دعوت می‌کند تا روایت‌گر بخش‌های درخشان تاریخ عاشورایی جمهوری اسلامی باشند.»

محور‌های موضوعی و بخش ویژه

چهارمین دوره سوگواره «داستان ده» در محور‌های متنوعی از جمله «اربعین حسینی»، «روحیه شهادت‌طلبی»، «ایثار و فداکاری»، «دفاع از مظلوم» و «مقایسه نقش زنان در واقعه عاشورا و جنگ رمضان» برگزار می‌شود.

همچنین در «بخش ویژه» این سوگواره، موضوعات تمدن‌سازی همچون «رهبر شهید»، «جنگ رمضان»، «ایران اسلامی به عنوان کشور امام حسین (ع)» و «تشییع رهبر شهید» مورد تأکید قرار گرفته‌اند تا ظرفیت‌های ادبی برای ثبت تاریخی این رویداد‌ها شکوفا شود.

شرایط و قالب‌های ارسال آثار

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در چهار قالب زیر ارسال کنند:

داستانک: ۶ تا ۵۰۰ کلمه

داستان کودک: ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه

ناداستان: ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه

طرح رمان: حداکثر ۲۰۰۰ کلمه

بر اساس مقررات این فراخوان، محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، اما آثار نباید پیش‌تر در هیچ مسابقه، کتاب، مجله یا وب‌سایتی منتشر شده باشند. نویسندگان باید آثار خود را در قالب فایل Word (فونت Bnazanin، سایز ۱۴) به همراه مشخصات کامل فردی، در پیام‌رسان «بله» به نشانی @Soogvareh_۱۰ ارسال کنند.

بازه زمانی ارسال آثار برای شرکت‌کنندگان، از ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ (مصادف با اول محرم‌الحرام ۱۴۴۷) آغاز شده و تا ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ (مصادف با پایان ماه صفر ۱۴۴۷) ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان جهت دسترسی به جزئیات بیشتر و متن کامل فراخوان می‌توانند به سایت «بانوی فرهنگ» مراجعه کرده و یا از طریق پوستر رسمی رویداد، QR Code اختصاصی را اسکن کنند.