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مردم نوع دوست شهرستان خرامه ۱۲۶ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان خرامه گفت: به مناسبت روز جهانی اهدا خون، ۱۵۸ نفر از اعضای داوطلب و مردم نوع دوست خرامه با توجه به کمبود ذخایر و فرآوردههای خونی درکلیه گروهها، ۱۲۶واحد خون سالم به بیماران نیازمند اهدا کردند.
صادق میرزایی بیان کرد: مشارکت در اهدای خون، نمادی از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در این شرایط بحرانی و کمک به سلامت جامعه است، اقدامی ساده، اما حیاتی که مهر و انسانیت را در بستر خدمت داوطلبانه به نمایش میگذارد.