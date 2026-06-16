به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با دومین روز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب با عنوان «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف» و با شعار «آب + کاهنده = تضمین آینده»، طرح نصب ادوات کاهنده مصرف آب در روستای رامین از توابع شهر فردوسیه شهرستان شهریار آغاز شد.

این طرح به همت دفتر روابط عمومی آبفای غرب استان تهران و در پی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با دهیاری و شورای اسلامی روستای رامین اجرا شد. مراسم آغاز اجرای این طرح با حضور بهنام بخشی، سخنگو و مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و حسین نوری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران برگزار شد و طی آن ادوات کاهنده مصرف بر روی شیرآلات منازل مشترکان این روستا نصب شد.

ادوات کاهنده مصرف آب از جمله تجهیزات ساده، اما مؤثر در مدیریت مصرف به شمار می‌روند که با تنظیم و کنترل جریان خروجی آب، بدون ایجاد اختلال در استفاده روزمره، می‌توانند تا حدود ۳۰ درصد در کاهش مصرف آب و هزینه قبوض مشترکان نقش داشته باشند.

روستای رامین با جمعیتی بالغ بر ۹۳۰ نفر و حدود ۴۰۰ اشتراک آب، پیش از این نیز در حوزه ارتقای کیفیت خدمات آب‌رسانی و مدیریت ایمنی آب پیشگام بوده است. شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران موفق شده برای این روستا گواهینامه برنامه ایمنی آب را اخذ کند.

برنامه ایمنی آب (WSP) یکی از رویکرد‌های نوین مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت در مدیریت سیستم‌های تأمین آب آشامیدنی است که در آن تمامی مراحل تأمین آب، از منبع تا مصرف‌کننده، به‌صورت جامع مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد و مخاطرات احتمالی شناسایی و اقدامات پیشگیرانه برای تضمین سلامت و کیفیت آب شرب تدوین و اجرا می‌شود.

اخذ این گواهینامه، نشان‌دهنده استقرار نظام مدیریت ریسک در تأمین و توزیع آب آشامیدنی و توجه ویژه به سلامت و ایمنی آب مصرفی مشترکان است. اجرای همزمان طرح نصب ادوات کاهنده مصرف و استقرار برنامه ایمنی آب در روستای رامین، گامی مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب، ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و توسعه الگو‌های موفق در مناطق روستایی کشور به شمار می‌رود.