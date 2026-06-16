دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با هشدار نسبت به کمبود شربت تنتور، خروج تدریجی بیماران از چرخه درمان رسمی را از پیامد‌های این معظل عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در سومین جلسه کمیته تخصصی درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در محل اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، با اشاره به ابعاد زنجیره‌ای بحران کمبود شربت تنتور، گفت: کمبود شربت تنتور به یک معضل چندلایه تبدیل شده است که از کمبود مواد اولیه آغاز و تا توقف احتمالی تولید ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه نتیجه این فرآیند، خروج تدریجی بیماران از چرخه درمان رسمی است، تصریح کرد: سوء مصرف مواد مخدر غیرمجاز در سطح استان، تحمیل بار مالی سنگین بر خانواده‌های مددجویان و در نهایت گسترش اقتصاد زیرزمینی مرتبط با مواد مخدر از دیگر پیامد‌های این اتفاق است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: برای رفع این معضل نیازمند یک تصمیم ملی و هماهنگ میان همه دستگاه‌های مسئول هستیم و این موضوع را به طور جدی در سطح استانی پیگیری خواهیم کرد.

محمدی ادامه داد: تمام مستندات، مشکلات و درخواست‌های پزشکان و مدیران مراکز بی‌واسطه استاندار قم ارائه می‌شود تا در جلسه اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست استاندار راهکار‌های رفع این چالش‌ها مطرح و پیگیری شود.