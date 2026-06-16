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نمایندگان دو باشگاه نفت و گاز گچساران و گلگهر سیرجان به کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی حواشی و اتفاقات رخ داده در دیدار تیمهای نفت و گاز گچساران و گلگهر سیرجان در مرحله حذفی لیگ دسته یک حرفهای باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال از تعدادی از عوامل دو باشگاه برای ادای توضیحات دعوت کرد.
بر این اساس، سیروس قبادی، سجاد گودرزی، ارسلان میرزاآقایی و پیمان منصف از باشگاه نفت و گاز گچساران باید دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۴۵ در کمیته انضباطی فدراسیون حضور یابند.
همچنین حمیدرضا ستوده، علیار نجفی و ابوالفضل قادریان از باشگاه گلگهر سیرجان نیز برای حضور در جلسه کمیته انضباطی که در همان روز ساعت ۱۴:۳۰ برگزار میشود، دعوت شدهاند.
کمیته انضباطی تأکید کرده است که عدم حضور افراد دعوتشده مانع از رسیدگی به پرونده و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.