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در پی درگذشت زنده یاد بهروز رضوی، صدای طلایی رادیو و تلویزیون ایران، برنامه «هزار داستان» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند پیشکسوت امشب، سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با اجرای بهروز رضوی به عنوان مجری و راوی قصه روی آنتن میرود.
شبکه نسیم در گذشت این هنرمند عزیز، را به خانواده ایشان و اهالی هنر تسلیت میگوید.
علاقمندان میتوانند بازپخش این برنامه را روز بعد در ساعتهای ۰۰:۳۰ و ۰۸:۰۰ صبح و ۱۳:۰۰ از شبکه نسیم ببینند.