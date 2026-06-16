در پی درگذشت زنده یاد بهروز رضوی، صدای طلایی رادیو و تلویزیون ایران، برنامه «هزار داستان» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند پیشکسوت امشب، سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با اجرای بهروز رضوی به عنوان مجری و راوی قصه روی آنتن می‌رود.

شبکه نسیم در گذشت این هنرمند عزیز، را به خانواده ایشان و اهالی هنر تسلیت می‌گوید.

علاقمندان می‌توانند بازپخش این برنامه را روز بعد در ساعت‌های ۰۰:۳۰ و ۰۸:۰۰ صبح و ۱۳:۰۰ از شبکه نسیم ببینند.