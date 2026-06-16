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همزمان با هفته صرفهجویی در مصرف آب، آیین تجلیل از مشترکان خوشمصرف شهرستان شهریار برگزار و از شهروندانی که با رعایت الگوی مصرف، در مدیریت منابع آبی مشارکت داشتهاند، قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با دومین روز هفته صرفهجویی در مصرف آب با عنوان «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف» و با شعار «آب + کاهنده = تضمین آینده»، آیین قدردانی از مشترکان خوشمصرف شهرستان شهریار با حضور بهنام بخشی، سخنگو و مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و حسین نوری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران برگزار شد.
در این برنامه، مسئولان با حضور در منازل تعدادی از مشترکان خوشمصرف، ضمن نصب برچسب خوشمصرفی بر سردرب املاک آنان، تندیس «حامی آب» را به این مشترکان اهدا کردند.
این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه، تقویت مشارکت اجتماعی در مدیریت منابع آب و الگوسازی از مشترکان مسئولیتپذیر انجام شد. مسئولان حاضر در این آیین با تأکید بر نقش کلیدی خانوادهها در مدیریت مصرف، مشترکان خوشمصرف را سرمایههای اجتماعی صنعت آب و فاضلاب در عبور از شرایط کمآبی دانستند.
تقدیر از مشترکان خوشمصرف، رویکردی تشویقی در مدیریت تقاضای آب به شمار میرود که میتواند با ایجاد انگیزه و رقابت مثبت میان شهروندان، به کاهش مصرف و صیانت از منابع آبی کمک کند.
شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران اعلام کرد اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی در حوزه مدیریت مصرف، بهویژه در هفته صرفهجویی در مصرف آب، با هدف نهادینهسازی الگوی صحیح مصرف در میان خانوادهها با جدیت دنبال خواهد شد.