با کلنگ‌زنی احداث دو واحد آموزشی، ۱۰۰ کلاس درس جدید تا پایان سال به فضا‌ی آموزشی شهرستان ساوه افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سیصد و سی و یکمین جلسه‌ی شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوه برگزار شد.

فرماندار ساوه در این جلسه خبر داد: تا پایان سال جاری ۱۰۰ کلاس درس جدید به فضا‌های آموزشی شهرستان ساوه افزوده خواهد شد.

سید مهدی حسینی افزود: در راستای توسعه‌ی عدالت آموزشی، سال گذشته ۹۶ کلاس درس جدید به فضا‌های آموزشی شهر ساوه افزوده شده است.

فرماندار ساوه گفت: سرانه فضای آموزشی شهرستان ساوه در ۱۸ ماه گذشته، از ۲.۹ متر مربع به ۴.۳ متر مربع افزایش یافته و با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و همچنین مشارکت خیرین، تلاش می‌کنیم سرانه فضای آموزشی شهرستان به میانگین استان نزدیک‌تر شود تا عدالت آموزشی بیش از پیش در شهرستان تحقق یابد.

در ادامه ضمن بازدید از ساختمان در دست احداث هنرستان دخترانه تربیت بدنی ۱۶ کلاسه خیر ساز، کلنگ احداث دو واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و ۱۲ کلاس درس به زمین زده شد.

قرارست این کلاس‌های درس تا مهر ۱۴۰۶ آماده استفاده و بهره برداری شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی گفت: طرح نهضت توسعه‌ی عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی در استان، شامل ۱۴۰ فضای آموزشی، ورزشی پرورشی است.

رضا مظهری افزود: ما تا پایان سال ۱۴۰۴، ۸۵ فضا را تحویل آموزش و پرورش دادیم و ۴۳ فضا نیز در مهر ماه ۱۴۰۵ و مابقی نیز که حدود ۱۲ مدرسه‌ی باقیمانده نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ تحویل خواهد شد.