خرید گندم تایباد از چهارم خردادماه آغاز و باگذشت ۲۳ روز، از ۲۲ هزار و ۱۰۰ تن عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در حاشیه بازدید از مرکز خرید گندم گفت: این میزان گندم در قالب هزار و ۹۹۷ محموله به تنها مرکز خرید شهرستان تایباد تحویل داده شده است.

حسین جمشیدی افزود: با این میزان محموله تحویلی، رتبه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان رضوی از آن گندمکاران تایبادی است.

او ادامه داد: امسال یک مرکز خرید گندم در این خطه مرزی به صورت شبانه روزی فعال شده و ظرفیت روزانه خرید و ذخیره سازی آن افزون بر سه هزار تن است.

وی بیان کرد: برداشت محصول گندم از سطح چهار هزار و ۵۱۲ هکتار از مزارع آبی شهرستان تایباد به روز‌های اوج خود رسیده که پیش‌بینی می‌شود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن محصول در شهرستان برداشت شود.

جمشیدی گفت: گندم تایباد از بهترین نوع غلات تولید شده خراسان رضوی به شمار می‌رود و این محصول در شهرستان ۴۷۵ بهره بردار دارد.

تایباد هفت هزار بهره بردار در بخش کشاورزی دارد. ۸۵ درصد اشتغال این شهرستان وابسته بخش کشاورزی است.