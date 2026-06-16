معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی البرز با اشاره به فعالیت چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند در حوزه صنایع دستی این استان گفت: البرز به واسطه تنوع فرهنگی و حضور هنرمندان رشته‌های مختلف، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع دستی و حضور در بازار‌های ملی و بین‌المللی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ژیلا خدادادی در آیین تجلیل از هنرمندان دارای مهر اصالت ملی صنایع دستی گفت : استان البرز به عنوان ایران کوچک ؛ مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و هنرهای مختلف کشور را در خود جای داده و همین تنوع فرهنگی باعث شده است ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع دستی داشته باشیم. بسیاری از هنرهایی که در نقاط مختلف ایران شکل گرفته‌اند، امروز توسط هنرمندان البرزی نیز تولید و عرضه می‌شوند.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به گستردگی رشته‌های صنایع دستی فعال در استان افزود : از مجموع ۲۱۴ رشته صنایع دستی که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده ، ۸۴ رشته در استان البرز فعال است و هنرمندان این رشته‌ها در بخش تولید، آموزش و توسعه فعالیت می‌کنند.

وی گفت : هدف از برگزاری این برنامه، قدردانی از هنرمندانی است که با تلاش و خلاقیت خود توانسته‌اند استانداردهای لازم برای دریافت این نشان را کسب کنند.

خدادادی افزود : مهر اصالت ملی صنایع دستی هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و آثاری که موفق به دریافت این نشان می‌شوند باید ویژگی‌های مشخصی از جمله اصالت، کیفیت و مرغوبیت، نوآوری، قابلیت عرضه در بازار، توجه به نیاز مخاطب و حفظ هویت فرهنگی و ایرانی محصول داشته باشند . .

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به آمار دریافت نشان‌های اصالت صنایع دستی در استان گفت: تاکنون ۲۲ هنرمند البرزی موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۹ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی دریافت کرده‌اند که این موضوع برای استان البرز افتخار بزرگی است.

وی با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند صنایع دستی در البرز فعالیت دارند، افزود: امیدواریم تعداد دریافت‌کنندگان مهر اصالت ملی و بین‌المللی در استان افزایش پیدا کند؛ چراکه این نشان‌ها بیانگر آن است که هنرمندان ما محصولاتی تولید می‌کنند که هم دارای هویت فرهنگی هستند و هم قابلیت حضور در بازارهای مختلف را دارند.

خدادادی صنایع دستی را بخشی از هویت فرهنگی جامعه دانست و گفت: صنایع دستی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت یک ملت است. هر اثر صنایع دستی دارای روح و جان ایرانی است و می‌تواند روایتگر فرهنگ و هنر این سرزمین برای نسل‌های آینده باشد.

وی با تأکید بر نقش صنایع دستی در حوزه اشتغال‌زایی افزود : این حوزه به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و ظرفیت بالای ایجاد اشتغال، می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی داشته باشد و حمایت از هنرمندان صنایع دستی در واقع حمایت از اشتغال پایدار و حفظ میراث فرهنگی کشور است.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از حوزه صنایع دستی گفت: خوشبختانه در استان البرز توجه ویژه‌ای به این حوزه وجود دارد و مسئولان استان تلاش کرده‌اند زمینه حمایت بیشتر از هنرمندان و توسعه فعالیت‌های این بخش فراهم شود.