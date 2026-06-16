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در دیدار رؤسای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و جودو بر توسعه همکاریهای مشترک برای یونیورسیاد تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست که با حضور رضا نوری، رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، دو طرف درباره توسعه همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای ارتقای ورزش دانشگاهی و قهرمانی کشور تبادل نظر کردند.
در این دیدار، موضوع برنامهریزی برای حضور موفق ورزشکاران دانشجو در بازیهای دانشجویان جهان (یونیورسیاد)، شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر، تعامل بیشتر میان دو فدراسیون و استفاده از توانمندیهای فنی و اجرایی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نوری در این نشست بر اهمیت همافزایی میان فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و فدراسیونهای ورزشی تأکید کرد و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک را عاملی مؤثر در توسعه ورزش دانشجویی و کسب موفقیتهای بینالمللی دانست.