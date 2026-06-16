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در راستای توسعه ظرفیتهای تولید برق و کاهش تلفات شبکه، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در هفته جاری نخستین فراخوان عرضه نیروگاههای «طرح تولید در توزیع» را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای توسعه ظرفیتهای تولید برق و کاهش تلفات شبکه، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در هفته جاری نخستین فراخوان عرضه نیروگاههای «طرح تولید در توزیع» را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
این طرح که عملیات اجرایی آن از بهمنماه سال گذشته توسط گروه توسعه «سه مپنا» آغاز شده بود، شامل ۵ واحد نیروگاه ۳ مگاواتی است که با تکمیل عملیات اجرایی، مجموع ظرفیت ۱۵ مگاوات را به شبکه برق کشور اضافه خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و با توجه به پیشرفت قابلقبول در عملیات احداث خطوط اتصال، پیشبینی میشود این نیروگاهها تا پایان خردادماه سال جاری بهطور کامل به شبکه سراسری متصل و بهرهبرداری از آنها آغاز شود.
این طرح در زمره نخستین طرحهای نیروگاههای دولتی میباشد و ساتبا به دنبال جذب مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی طی فراخوان پیش رو است.