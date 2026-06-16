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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به شعار امسال مراتع؛ شناخت، احترام و احیاء بر نقش حیاتی مراتع در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش بیابانها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالحسین گرشاسبی به مناسبت فرارسیدن ۲۷ خرداد، روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۳۳۱ هزار و ۶۸۲ هکتار عرصه بیابانی است که بخش قابل توجهی از آن تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی قرار دارد. وی گفت: ۵۲۶ هزار و ۶۶۴ هکتار از اراضی استان به عنوان کانون بحرانی فرسایش بادی شناسایی شده که نیازمند توجه و اقدامات مستمر حفاظتی و احیایی است.
گرشاسبی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بیابانزدایی افزود: تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل دستکاشت در اراضی بیابانی استان ایجاد شده و عملیات احیایی و بیابانزدایی در بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ هکتار اجرا شده است. همچنین ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار از عرصههای بیابانی با اجرای عملیات مالچپاشی تثبیت شدهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: در حال حاضر ۵۶۹ هزار و ۴۲۵ هکتار از اراضی استان تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارند و برای ۳۵۴ هزار و ۵۶۰ هکتار از مناطق بیابانی نیز مطالعات اجرایی انجام شده است تا زمینه اجرای طرحهای مؤثر بیابانزدایی فراهم شود.
گرشاسبی با بیان اینکه بیابانزایی یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی مناطق خشک و نیمهخشک است، گفت: برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، چرای بیش از ظرفیت دام در مراتع، توسعه نامتوازن کشاورزی در مناطق خشک و آثار تغییرات اقلیمی از مهمترین عوامل گسترش بیابانها به شمار میروند.
وی بیان کرد: حفاظت، مدیریت صحیح و احیای مراتع، مشارکت جوامع محلی و بهرهبرداران و ترویج فرهنگ منابع طبیعی از مهمترین راهکارهای مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی است. وی از همه شهروندان، بهرهبرداران و دوستداران طبیعت خواست با شناخت ارزش مراتع، احترام به ظرفیتهای طبیعی و مشارکت در احیای این عرصهها، در حفظ سرمایههای طبیعی استان سهیم باشند.