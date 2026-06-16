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کتاب «تیترها از تانکها نمیترسند» نوشته حمید هنرجو به تازگی در انتشارات ۲۷ بعثت به چاپ دوم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داستان این کتاب ماجرای شخصیت دختری نوجوان به نام ساراست؛ دختری پرانرژی، اهل نوشتن و فعال در یک روزنامه نوجوانانه که در کنار دغدغههای معمول زندگی، با چالشهایی، چون بیماری مادر، مسئولیتهای خانوادگی و آرزوهای بزرگ خود دست و پنجه نرم میکند. او که عاشق خبرنگاری است، ناگهان با پروندهای مواجهه میشود که از دل تاریخ دفاع مقدس بیرون آمده؛ عکسی قدیمی، شخصیتی ناشناس، و رازی سر به مهر که باید کشف شود. این ماجرا سارا را وارد سفری درونی و بیرونی میکند که نه تنها مسیر شغلی او، بلکه نگاهش به زندگی را دگرگون میسازد.
آنچه این اثر را از سایر آثار دفاع مقدس برای نوجوانان متمایز میکند، زاویه دید آن از دل رسانه و مطبوعات است.
نویسنده با بهرهگیری از فضا و لحن روزنامهنگاری نوجوانانه، موفق شده میان دنیای پرهیاهو و دیجیتالی امروز نوجوانان با تاریخ پر حادثه دفاع مقدس ارتباطی زنده، واقعی و ملموس برقرار کند.
در بخشی از متن این کتاب میخوانیم:
«مامان نرگس بیچاره صد دفعه توی سر خودش زد و جیغ و داد کشید که: «دخترۀ ورپریده. اینقدر فیلمهای تخیلی نبین، زندگی که خیال نیست.» ولی چه فایده؟ از مامان گفتن بود و از من نشنیدن. خب معلوم است که نتیجهاش همینی میشود که شده! یک حس درونی میگوید که سارا، این یکی دیگر خیال و خیالپردازی نیست، تو این دفعه، واقعا به زمانهای دور سفر کردهای! تقویم کوچکم را از داخل کولهپشتی برمیدارم و امروز را پیدا میکنم، یعنی چه؟! خبری از امروز نیست، یعنی امروز گم شده است؟ آیا من به سال ۱۳۶۴ پرتاب شدهام؟ به همین راحتی!»
چاپ دوم کتاب «تیترها از تانکها نمیترسند» با ۱۳۶ صفحه در انتشارات ۲۷بعثت در بازار عرضه شده است.