به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان سمنان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ۷۹ پرونده مربوط به شهرهای سمنان، دامغان، گرمسار، ایوانکی، درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد بررسی شد.

موضوعاتی همچون افزایش تراکم، تغییر کاربری و تعیین سطح اشغال از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

اعضای کمیسیون پس از بررسی کارشناسی، درباره هر یک از پرونده‌ها تصمیم‌گیری و موافقت یا مخالفت خود را اعلام کردند.