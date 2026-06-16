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در نشست کمیسیون ماده ۵ استان سمنان، پروندههای مرتبط با تغییرات شهری در هفت شهر استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان سمنان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ۷۹ پرونده مربوط به شهرهای سمنان، دامغان، گرمسار، ایوانکی، درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد بررسی شد.
موضوعاتی همچون افزایش تراکم، تغییر کاربری و تعیین سطح اشغال از مهمترین موارد مطرحشده در این نشست بود.
اعضای کمیسیون پس از بررسی کارشناسی، درباره هر یک از پروندهها تصمیمگیری و موافقت یا مخالفت خود را اعلام کردند.