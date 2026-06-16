به مناسبت هفته صنایع دستی و هنر‌های سنتی، خانه صنایع دستی استان با محوریت سنگ و انگشتر در خیابان معلم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آیین افتتاح نخستین خانه صنایع‌دستی قم استاندار قم، با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع‌دستی در کنار گردشگری زیارت گفت: رونق هنر‌های سنتی و ایجاد مراکز عرضه صنایع‌دستی می‌تواند به افزایش ماندگاری زائران در استان و تقویت اقتصاد گردشگری کمک کند.

اکبر بهنام‌جو با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی و گردشگری در استان قم افزود: توسعه و حمایت از فعالیت‌هایی ازجمله تولید صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری، اقتصاد و افزایش درآمد مردم قم ایفاء کند.

بهزاد احمدی فارسانی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هم گفت: هدف از ایجاد خانه‌های صنایع دستی آموزش تولید و فروش است و بنا داریم تا پایان امسال ۵ خانه صنایع دستی دیگر هم در سطح استان افتتاح شود.

خانه صنایع‌دستی قم در محله یخچال قاضی، خیابان معلم غربی، میدان روح‌الله، جنب منزل تاریخی امام خمینی (ره)، کوچه شماره ۱۱ قرار دارد.



۲۰ تا ۲۶ خرداد هفته صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی؛ با شعار ملی «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» نامگذاری شده است.