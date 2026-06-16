سید شهریار گنجی گفت: حماسه های پدخندق و برنو به‌ دستان ، باید به روایتی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل صدا و سیمای استان در نشست کمیته فرهنگی اجتماعی و رسانه‌ای دفاع مقدس با محوریت حماسه های پدخندق و برنو به‌ دستان افزود: تبیین و انتقال حماسه‌های دفاع مقدس و مقاومت مردم استان به نسل‌های آینده رسالتی ماندگار و تاریخی است که ریشه در نقش‌آفرینی حضرت زینب(س) در روایت و تداوم پیام عاشورا دارد.

سید شهریار گنجی با تأکید بر اهمیت پرداختن به حماسه برنو به ‌دستان در14 فروردین در کهگیلویه و بویراحمد علیه دشمن آمریکایی - صهیونی گفت: این موضوع فقط یک روایت تاریخی نیست بلکه بخشی از هویت فرهنگی و روحیه ظلم‌ستیزی مردم استان است .

وی تاکید کرد: همان‌گونه که درباره پدخندق تحقیقات دانشگاهی ارزشمندی انجام شده درباره حماسه برنو به ‌دستان نیز نیازمند پژوهش‌های عمیق مستندسازی و تولید آثار ماندگار هستیم تا این بخش از تاریخ استان به درستی ثبت شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان از تولید مستند برنو به ‌دستان در شبکه دنا خبر داد و گفت: بخشی از این مستند انجام شده اما هرچه بیشتر در این موضوع ورود می‌کنیم ابعاد تازه‌تری از آن آشکار می‌شود و ضرورت ادامه تحقیقات و تکمیل مستند را بیشتر احساس می‌کنیم.

گنجی با بیان اینکه حضور بالگردها و هواگردهای آمریکایی درآسمان منطقه در 14 فروردین ، ضرورت واکنش رسانه‌ای را ایجاب می‌کرد اضافه کرد: شبکه دنا با تکیه بر سابقه تاریخی مردم استان در مقاومت و دفاع از کشور این جریان رسانه‌ای را شکل داد.

وی با بیان اینکه این اقدام شبکه دنا بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی داشت افزود : موضوع حماسه برنو به‌ دستان به یکی از پرمخاطب‌ترین سوژه‌های رسانه‌ای تبدیل شد و حتی برخی مسئولان و تحلیلگران داخلی و خارجی از این حرکت به عنوان نمونه‌ای موفق از جنگ شناختی و رسانه‌ای یاد کردند.

مدیرکل صدا و سیمای استان اضافه کرد: رئیس کمیته جنگ‌های شناختی و قدرت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از این اقدام به عنوان حرکتی اثرگذار یاد کرد و خواستار بازتاب گسترده‌تر آن در رسانه‌های برون‌مرزی شد.

گنجی در ادامه از آمادگی کامل صدا و سیمای مرکز استان برای حمایت رسانه‌ای از آثار تولیدی با موضوع دفاع مقدس بویژه حماسه های پد خندق و برنو بدستان خبر داد و گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها ، پژوهشگران و فعالان فرهنگی می‌توان این حماسه‌ها را به سرمایه‌ای ماندگار برای تاریخ استان و کشور تبدیل کرد.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های عضو کمیته فرهنگی اجتماعی و رسانه‌ای دفاع مقدس از جمله حوزه هنری ، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد حفظ آثار و سایر نهادهای فرهنگی ظرفیت‌های ارزشمندی در تولید محتوا دارند که باید در قالب یک برنامه منسجم به کار گرفته شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به اهمیت تولید بازی‌های رایانه‌ای، مستند، کتاب و آثار هنری برای نسل نوجوان و جوان افزود: نسل جدید مخاطب اصلی فضای دیجیتال است و باید با زبان متناسب با این نسل ،مفاهیم دفاع مقدس مقاومت و هویت تاریخی استان را منتقل کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هم در این نشست با قدردانی از نقش برجسته رسانه‌ ملی در استان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر گفت: علاوه بر پرداخت مناسب حماسه برنو بدستان ، پخش مکرر تجمعات مردمی استان از شبکه‌های سراسری را نیز باید به کارنامه موفق شبکه دنا اضافه کرد.

سرهنگ سلیمان خواست ‌خدایی با تأکید بر ضرورت پرداختن به حماسه های برنو به ‌دستان و پدخندق گفت : استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود جمعیت محدود دارای سوژه‌های ناب و کم‌نظیری در حوزه دفاع مقدس است و شعار نان بلوط می‌خوریم و با برنو می‌جنگیم نمادی از روحیه مقاومت مردم استان است که از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون در مقاطع مختلف تاریخی تکرار شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش رزمندگان استان در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر افزود: بر اساس اسناد موجود رزمندگان کهگیلویه و بویراحمد با سلاح برنو در مسجد جامع خرمشهر در برابر نیروهای دشمن مقاومت کردند و تعدادی از آنان نیز در این مسیر به شهادت رسیدند و این ظرفیت‌های تاریخی باید استخراج ، مستندسازی و به نسل‌های آینده منتقل شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ضمن تاکید بر ضرورت ثبت و ضبط اسناد و خاطرات جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر گفت: امروز نباید اشتباه گذشته در زمینه مستندسازی تکرار شود و همه دستگاه‌ها ، مدیران و فعالان رسانه‌ای باید اسناد ، تصاویر ، گزارش‌ها و روایت‌های مرتبط با این مقطع را جمع‌آوری و ثبت کنند.