به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصابر باغخانی در نشست هم‌اندیشی بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری (پلاستیک) بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور تأکید کرد و گفت: بر اساس آمار موجود، روزانه حدود ۶ تن پلاستیک در میادین و مراکز وابسته به شهرداری تهران مصرف می‌شود که نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ تدابیر جدی‌تر برای مدیریت این موضوع است.‌

وی تاکید کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، قیمت‌گذاری کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌هاست؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته نیز بارها مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.