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مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران قیمتگذاری کیسههای پلاستیکی را در فروشگاهها خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصابر باغخانی در نشست هماندیشی بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری (پلاستیک) بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور تأکید کرد و گفت: بر اساس آمار موجود، روزانه حدود ۶ تن پلاستیک در میادین و مراکز وابسته به شهرداری تهران مصرف میشود که نشاندهنده ضرورت اتخاذ تدابیر جدیتر برای مدیریت این موضوع است.
وی تاکید کرد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، قیمتگذاری کیسههای پلاستیکی در فروشگاههاست؛ موضوعی که طی سالهای گذشته نیز بارها مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.