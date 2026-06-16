معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات عاشورا را مکتبی زنده و تمدن‌ساز دانست و تأکید کرد: عتبات عالیات کانون‌های حفظ هویت دینی، نشر معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت فرهنگ مقاومت و وحدت امت اسلامی هستند، فرهنگی که با مشارکت‌های مردمی در توسعه حرم‌های مطهر تداوم می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، علی کریمی‌پو معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در یادداشتی نوشت: ماه محرم، صرفاً آغاز موسم سوگواری نیست؛ آغاز تجدید عهد امت اسلامی با حقیقتی است که در صحرای کربلا متولد شد و تا همیشه تاریخ، چراغ راه آزادگان جهان باقی خواهد ماند. عاشورا حادثه تاریخی محدود به سال ۶۱ هجری نیست؛ مکتبی زنده، جریانی تمدن‌ساز و سرچشمه‌ای پایان‌ناپذیر از ایمان، عزت، عدالت‌خواهی و مقاومت در برابر ظلم است.

آقای کریمی پو نوشته است: راز ماندگاری نهضت سیدالشهدا علیه‌السلام را باید در پیوند عمیق و مستمر ملت‌ها با فرهنگ زیارت، محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام و پاسداشت شعائر الهی جست‌و‌جو کرد. آنچه پس از قرن‌ها نام حسین بن علی علیه‌السلام را در اوج عزت و شکوه نگه داشته، تنها روایت یک واقعه نیست؛ بلکه حضور عاشقانه میلیون‌ها انسان مؤمن در میدان پاسداری از فرهنگ عاشوراست.

وی تصریح کرده است: در طول تاریخ، قدرت‌های استکباری و حاکمان ستمگر بار‌ها کوشیدند چراغ کربلا را خاموش کنند؛ از منع زیارت و تخریب حرم‌ها گرفته تا ایجاد محدودیت و ناامنی برای زائران. اما اراده الهی بر آن قرار گرفت که پرچم حسین علیه‌السلام هر روز برافراشته‌تر شود و پیام عاشورا مرز‌های جغرافیا، قومیت و زبان را درنوردد.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات تاکید کرده است: امروز شکوه بی‌نظیر حضور ده‌ها میلیون زائر در عتبات مقدسه، به‌ویژه در راهپیمایی عظیم اربعین، جلوه‌ای روشن از این حقیقت است. عتبات عالیات صرفاً مجموعه‌ای از بنا‌ها و اماکن مقدس نیستند؛ بلکه سنگر‌های حفظ هویت دینی، مراکز نشر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و کانون‌های وحدت امت اسلامی هستند. این آستان‌های نورانی، قلب تپنده فرهنگی هستند که در برابر هجمه‌های فکری، فرهنگی و رسانه‌ای عصر حاضر همچنان استوار باقی مانده‌اند.

آقای کریمی پو نوشته است: در چنین منظری، مأموریت ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات نیز صرفاً مأموریت عمرانی نیست. این ستاد در حقیقت نهادی مردمیِ، فرهنگی و تمدنی است که با تکیه بر عشق و ارادت مردم مؤمن ایران اسلامی، زمینه حفظ، توسعه و شکوفایی مهم‌ترین نماد‌های هویت شیعی و فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم می‌آورد.

وی می‌افزاید: تجربه بیش از دو دهه فعالیت ستاد نشان داده است که هرگاه مردم به میدان آمده‌اند، بزرگ‌ترین و ماندگارترین اقدامات رقم خورده است. از ساخت و توسعه صحن‌ها و شبستان‌های باشکوه تا اجرای طرح‌های خدماتی و رفاهی برای زائران، همه و همه ثمره مشارکت‌های خالصانه مردمی، نذورات، وقف‌ها و کمک‌های عاشقانه‌ای است که از دل فرهنگ حسینی سرچشمه می‌گیرد.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات تصریح می‌کند:

در حقیقت، مشارکت در توسعه عتبات عالیات تنها کمک به ساخت یک بنا نیست؛ سهیم شدن در پاسداری از میراث جاودان عاشورا، تقویت پیوند امت اسلامی با اهل‌بیت علیهم‌السلام و ایفای نقش در حفظ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت دینی و فرهنگی جهان اسلام است. هر سهمی، هر نذر و هر قدمی که در این مسیر برداشته می‌شود، سرمایه‌گذاری برای ماندگاری فرهنگی است که قرن‌ها الهام‌بخش ملت‌ها بوده است.

آقای کریمی پو نوشته است: امروز که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ابزار‌های پیچیده رسانه‌ای و فرهنگی درصدد تضعیف هویت دینی نسل جوان هستند، پاسداشت شعائر حسینی و تقویت مراکز الهام‌بخش فرهنگ عاشورا اهمیتی دوچندان یافته است. عتبات عالیات نه‌تنها نماد‌های تاریخی تشیع، بلکه مراکز تولید امید، معنویت، هویت و مقاومت برای نسل‌های آینده‌اند.

وی تاکید کرده است: محرم به ما می‌آموزد که راه امام حسین علیه‌السلام تنها با اشک و سوگواری زنده نمی‌ماند؛ بلکه با معرفت، مسئولیت‌پذیری، حضور در میدان و خدمت به آرمان‌های حسینی استمرار می‌یابد. خدمت به زائران، توسعه حرم‌های مطهر و فراهم ساختن بستر حضور عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز جلوه‌ای از همین مسئولیت بزرگ تاریخی است.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات در پایان

با عرض تسلیت فرارسیدن ماه حزن و اندوه اهل‌بیت علیهم‌السلام و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و یاران باوفایش، به محضر مبارک حضرت بقیةالله الأعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، خانواده‌های معظم شهدا، خیرین و خادمان عتبات عالیات، هیئات مذهبی و عموم شیفتگان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، از همه مردم مؤمن و حسینی دعوت کرده است همچون گذشته با مشارکت‌های معنوی و مردمی خود، در این حرکت بزرگ فرهنگی و دینی سهیم باشند تا پرچم خدمت به آستان‌های نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام و پاسداری از فرهنگ عاشورا، با شکوهی بیش از پیش برافراشته بماند.