نخستین بار در آبهای ساحلی ایران ۵ قطعه ماهی مولد خاویاری گونه قره برون به منظور کمک به احیای این گونه ارزشمند زیستی رهاسازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه ماهیان خاویاری رهاشده در دریای خزر نخستین سری از ماهیان خاویاری میکروسزارین شده هستند گفت: این ماهیان پس از انجام میکروسزارین یا همان تکثیر مصنوعی بازتوانی شده و با هدف ادامه حیات امکان تکثیر طبیعی در دریا رهاسازی شدند.

نیما حسین زاده افزود: پیشتر ماهیان خاویاری پس از انجام تکثیر طبیعی کشتار می شدند.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه از هر ماهی خاویاری بسته به سن و وزن آن می توان از چند هزار تا دو میلیون تخم استحصال کرد، ادامه داد: معاینات لازم برای رهاسازی این پنج قطعه ماهی خاویاری قره برون (تاس ماهی) از سوی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دامپزشکی استان انجام شد و ماهیان در سلامت کامل به دریا رهاسازی شدند.

محمود قبادی مدیرکل بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور هم با بیان اینکه همه ماهیان رهاسازی شده دارای تگ یا نشان الکترونیکی هستند هدف از نشانه گذاری الکترونیک را مشخص نمودن اقدامات انجام شده از سوی ایران در میان دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور حفظ این گونه ارزشمند دانست.

ماهیان خاویاری گنجینه ارزشمند آبزیان دریایی خزر هستند که از آنان به عنوان فسیل زنده یاد می شود.

پنج کشور حاشیه خزر در سال ۱۳۸۹ صید هرگونه ماهی خاویاری را ممنوع اعلام کردند و متعهد شدند این گونه از ماهیان فقط به منظور بازسازی و تکثیر مصنوعی ذخایر صید شوند.

گزارش از دیوارگر