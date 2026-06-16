تحقیقات ضدانحصار ایتالیا علیه سرویس ابری اپل

رگولاتور ضدانحصار ایتالیا با هدف مقابله با انحصارگری غول‌های فناوری، پرونده جدیدی را برای بررسی عملکرد اپل در حوزه خدمات ابری و نقض قوانین رقابتی باز کرد.