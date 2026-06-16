تحقیقات ضدانحصار ایتالیا علیه سرویس ابری اپل
رگولاتور ضدانحصار ایتالیا با هدف مقابله با انحصارگری غولهای فناوری، پرونده جدیدی را برای بررسی عملکرد اپل در حوزه خدمات ابری و نقض قوانین رقابتی باز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، نهاد ناظر بر رقابت در ایتالیا در حال ارزیابی این موضوع است که آیا شرکت اپل با ایجاد شرایط ناعادلانه، مانع از فعالیت آزادانه رقبا در بازار خدمات ابری شده است یا خیر.
این بازرسیها تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا انجام میشود که وظیفه نظارت بر قدرت شرکتهای بزرگ تکنولوژی را بر عهده دارد.
کارشناسان معتقدند این تحقیقات عمدتاً بر محدودیتهای اعمال شده در اکوسیستم اپل تمرکز دارد که دسترسی سایر ارائهدهندگان خدمات ابری به زیرساختهای این شرکت را با چالش مواجه کرده است.