سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: ما در جنگ تحمیلی سوم، بسیار قوی‌تر از جنگ تحمیلی دوم با رژیم صهیونی، آمریکا و متحدانشان جنگیدیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک سرپرست وزارت دفاع با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت قائد شهید امت و فرماندهان و وزرای دفاع شهید به ویژه امیر سرلشکر نصیرزاده از مجاهدتهای رزمندگان و دانشمندان نیروهای مسلح و صنعت دفاعی قدردانی کردند و بر آمادگی مجلس شورای اسلامی جهت پشتیبانی های تقنینی و بودجه ای نیروهای مسلح تأکید نمودند.

در این جلسه که با حضور تعدادی ازمعاونین وزیر دفاع برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ضرورت رسیدگی هر چه بیشتر به وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح را مورد تأکید قرار دادند.

سردار سرتیپ پاسدار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع ضمن تشریح شگفتی‌های جنگ رمضان با حماسه آفرینی مردم مبعوث شده اظهار داشت : ما در جنگ تحمیلی سوم ، بسیار قویتر از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار و سایر کشورهایی که به نحوی به دشمنان از طریق کمک‌های لجستیکی و در اختیار گذاردن سرزمین خود جهت حمله به کشور جمهوری اسلامی ایران کمک کردند جنگیدیم؛ در این جنگ تحمیلی با افزایش توانمندی صنایع دفاعی و با بهره گیری از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان تولید موشکهای راهبردی و پهپاد در وزارت دفاع با سرعت و دقت بیشتری انجام شد و شاهد تحول و پیشرفت سلاح‌های جدید و به روز شده نیروهای مسلح و بکارگیری آن در تسلیم جنایتکاران و متجاوزان بودیم .

همچنین نحوه عملیات‌های نظامی و راهبردی و پشتیبانی های معیشتی و دفاعی وزارت دفاع از مجموعه نیروهای مسلح و نقشه راه وزارت دفاع در افق چند دهه آینده تشریح شد.