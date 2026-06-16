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دبیرکل حزبالله لبنان در پیامی به رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاشهای وی و نیز حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت و مستضعفان جهان قدردانی کرد.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، متن پیام شیخ نعیم قاسم به این شرح است:
جناب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدباقر قالیباف
خداوند متعال شما را تأیید و حفظ فرماید
سلام علیکم و رحمةالله و برکاته
واژهها از بیان سپاس عمیق ما نسبت به مواضع قاطع و حمایتگرانه شما از لبنان، ملت آن و مقاومتش در جهت وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، در پیوند با توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نخستین و اساسیترین بند توافق میان ایران و آمریکا، ناتوان هستند. شما تنها روزنه امید مؤثر برای مهار تجاوز اسرائیلی ـ آمریکایی علیه لبنان را به واقعیتی تبدیل کردید که به جهان ثابت کرد ایران یاور حق، مقاومت و مستضعفان است. اگر دیگران نیز راه ایران را در پیش میگرفتند، آمریکا و اسرائیل چنین سرکش و متکبر نمیشدند و اشغال صهیونیستی همچنان بر سرزمین فلسطین و قدس سایه نمیافکند.
ما همواره گفتهایم که ایران به حزبالله، مقاومت و ملت لبنان همه چیز داده و هیچ چیز از آنان نگرفته است. ایران به ما برای انتخابهای خودمان، برای تقویت توانمان در راه آزادسازی سرزمینمان، برای التیام زخمهای جامعهمان و کمک به آن، یاری رسانده است. اکنون نیز ایران خون خود را تقدیم میکند؛ با بمباران رژیم صهیونیستی در پاسخ به حمله آن به ضاحیه جنوبی بیروت، در برابر این رژیم ایستاده و پیامدهایی را تحمل میکند که نشانههای جنگی گسترده علیه خود ایران را با همه فداکاریهای عظیم در پی دارد. با صدای رسا میگویم: ایران نماد عزت و شرافت است.
از جانب حزبالله و مقاومت اسلامی آن، از سوی دوستداران مقاومت در میان ملت لبنان که خواستار انتقال قدردانی خود به شما هستند، از طرف شهدا و در رأس آنان سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوانالله علیه)، همچنین مجروحان و اسرا، از شما تشکر میکنم. بهویژه در جایگاه رئیس هیئت مذاکرهکننده و همراه با تیم شما، از جمله وزیر امور خارجه دکتر عباس عراقچی. همچنین امیدوارم مراتب سپاس و قدردانی ما را به رهبر، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دام ظله)، که ما را مشمول توجه خود قرار داد و برکات و حمایتهای شهید امام خامنهای (قدس سره) را در ما زنده کرد، و نیز به رئیسجمهور دکتر پزشکیان، دوستدار مقاومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نیروی نورانی که با صلابت خود معادلات را دگرگون کرد، ارتش، نخبگان و تمامی نهادها و اقشار رسمی و مردمی ایران، منتقل فرمایید.
به طور ویژه از ملت بزرگ ایران یاد میکنم. ما آنان را در میدانهای شهرهای ایران دیدیم و درخواستهایشان را شنیدیم که آمادهاند جان خود را برای نجات مقاومت و ملت آن فدا کنند.
از شما سپاسگزاریم.
از ایران وفادار سپاسگزاریم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
نعیم قاسم
دبیرکل حزبالله